新潟市南区の畑で、4万円あまりに相当するシャインマスカットが盗まれました。



警察によりますと、19日朝6時ごろ、新潟市の個人農家の男性がビニールハウスに行ったところ、約15房のシャインマスカットが無くなっていることに気がつきました。16日にも15房のシャインマスカットが盗まれていて、被害額は合わせて約4万5000円だということです。



この畑では2024年秋にも窃盗の被害にあっていて、8月はじめに防犯カメラを設置していました。警察は、収穫した作物についてはカギのかかる場所に保管し、不審な人や車を見かけたら110番通報をするよう呼びかけています。