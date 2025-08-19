¡Ö±§Ãè¤«¤é¸«¤¨¤ëËüÇî¡×µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¸ø³«¤µ¤ì¶Ã¤¤ÎÀ¼¡¡¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¡×¡Ö´¶Æ°¡Ä!!¡×
¡¡±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌý°æµµÈþÌé»á¤¬¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÈËüÇîÍè¾ì¡É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌý°æÈô¹Ô»Î¤¬±§Ãè¤«¤é»£±Æ¡Ä¶Ã¤¤ÎËüÇî²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Ìý°æÈô¹Ô»Î¤Ï¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó±§ÃèÁ¥¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢8·î2Æü¤ËÃÏµå¤«¤é±§Ãè¤Ø¡£¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¤ÇÌóÈ¾Ç¯´ÖÂÚºß¤¹¤ë¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªÀè¤Û¤É¡¢¾å¶õ¤«¤éËüÇî²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¡¢±§Ãè¤«¤é¸«¤¨¤ëËüÇî¤ò¡¢µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£¡ÖÇö±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³§¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤¬¥Ï¥Ã¥¥êÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ö¤ï¤¡¡ª¤¹¤´¤¤¡×¡Ö´¶Æ°¡Ä!!¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¿ô¤ÎÈ¿±þ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ìý°æÈô¹Ô»Î¤Ï¡ÖËüÇî²ñ¾ì¤Î¼Ì¿¿¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Âçºå¤ä¼þÊÕ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ò´Ñ¸÷¤·¤¿µ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³§¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
