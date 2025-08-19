こちらは産卵のため種子島に上陸したアカウミガメです。このアカウミガメ、絶滅の危機に瀕していると言われていて、全国から集まった研究者やボランティアが保全のための調査活動を行いました。



暗い砂浜に海に向かって真っすぐ進むひとすじの道。アカウミガメです。耳をすませば荒い息づかいも聞こえてきます。



毎年5月から8月にかけ産卵のためアカウミガメが上陸する種子島・中種子町の長浜海岸。この日、全国各地から研究者やボランティアが集い、アカウミガメ保全のための調査が行われました。





(日本ウミガメ協議会会長 四国水族館館長・松沢慶将さん)「ウミガメの中でも北太平洋に暮らすアカウミガメは非常に絶滅の危険度が高いと評価されている。具体的には約10年間産卵が低迷している。絶滅しないように努めることが大切」この活動は、環境問題の研究に市民の参加の場を提供するアースウォッチ・ジャパンが主催し、エネルギー資源の生産などを行うINPEXも協力しています。調査ではウミガメに標識をつけて個体の識別をしたり、GPSをつけて位置の特定などを行っています。成熟したメスのウミガメの生存率や行動パターンを把握できるようになり、ウミガメへの脅威を取り除くことにもつながると言います。これまでの10年間の活動で識別してきた個体は230匹。そのうち今年は5匹が長浜海岸に戻ってきてくれたということです。(新潟からの参加者)「ずっと海の研究をしていたので、ウミガメのことも勉強の一環として楽しそうだったので参加した」(兵庫からの参加者)「普段こうやって触ること絶対にないですし、産卵というのも夜なので見ることないので貴重な体験ができている」今シーズンは32匹のウミガメに標識を付けることができたということです。