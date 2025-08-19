日経225先物：19日19時＝200円高、4万3760円
19日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比200円高の4万3760円と急伸。日経平均株価の現物終値4万3546.29円に対しては213.71円高。出来高は1813枚となっている。
TOPIX先物期近は3134.5ポイントと前日比15ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.87ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43760 +200 1813
日経225mini 43760 +195 29772
TOPIX先物 3134.5 +15 3096
JPX日経400先物 28190 +125 231
グロース指数先物 805 +3 43
東証REIT指数先物 売買不成立
