　19日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比200円高の4万3760円と急伸。日経平均株価の現物終値4万3546.29円に対しては213.71円高。出来高は1813枚となっている。

　TOPIX先物期近は3134.5ポイントと前日比15ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.87ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43760　　　　　+200　　　　1813
日経225mini 　　　　　　 43760　　　　　+195　　　 29772
TOPIX先物 　　　　　　　3134.5　　　　　 +15　　　　3096
JPX日経400先物　　　　　 28190　　　　　+125　　　　 231
グロース指数先物　　　　　 805　　　　　　+3　　　　　43
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース