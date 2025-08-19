東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に提供される「スペシャルドリンク（パンプキンミルク＆コーヒーゼリー）」を紹介していきます。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルドリンク（パンプキンミルク＆コーヒーゼリー）

価格：700円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーランド「リフレッシュメントコーナー 」「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」

東京ディズニーシー「ハドソンリバー・ハーベスト」「セバスチャンのカリプソキッチン」

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に販売される「スペシャルドリンク（パンプキンミルク＆コーヒーゼリー）」

やさしい甘さのパンプキンミルクに、ほろ苦いコーヒーゼリーがよく合います。

紫イモのソースをかけた、ハロウィーンらしい色合いのドリンクです。

ディズニーヴィランズのカップで提供！

東京ディズニーシー／S.S.コロンビア・ダイニングルーム“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルドリンク（パンプキンミルク＆コーヒーゼリー）の紹介でした。

