紫＆黄色の妖しい彩り！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルドリンク（パンプキンミルク＆コーヒーゼリー）
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に提供される「スペシャルドリンク（パンプキンミルク＆コーヒーゼリー）」を紹介していきます。
東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルドリンク（パンプキンミルク＆コーヒーゼリー）
価格：700円
発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日
販売店舗：東京ディズニーランド「リフレッシュメントコーナー 」「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」
東京ディズニーシー「ハドソンリバー・ハーベスト」「セバスチャンのカリプソキッチン」
今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に販売される「スペシャルドリンク（パンプキンミルク＆コーヒーゼリー）」
やさしい甘さのパンプキンミルクに、ほろ苦いコーヒーゼリーがよく合います。
紫イモのソースをかけた、ハロウィーンらしい色合いのドリンクです。
ディズニーヴィランズのカップで提供！
東京ディズニーシー／S.S.コロンビア・ダイニングルーム“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルドリンク（パンプキンミルク＆コーヒーゼリー）の紹介でした。
