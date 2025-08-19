かわいいゴーストデザイン！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”グミキャンディー、ミニスナックケース付き
東京ディズニーリゾートでは、2025年9月16日(火)から10月31日(金)までの間、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
期間中、パークでは毎年大人気のミニスナックケースが2025年も登場します☆
ハロウィーンを楽しむ、かわいいゴーストたちがモチーフになったデザインを紹介します。
東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”グミキャンディー、ミニスナックケース付き
価格：各1,300円
販売期間：2025年9月16日(火)〜2025年10月31日(金)
販売店舗：
東京ディズニーランド／ワールドバザール「アイスクリームコーン｣
東京ディズニーシー／メディテレーニアンハーバー｢マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー｣
コレクションアイテムとして人気のミニスナックケース。
“ディズニー・ハロウィーン2025”では、かわいいゴーストを主役にしたミニスナックケースが登場！
中にはカラフルなグミキャンディーが入っています☆
ピンクと白のゴーストが、ぎゅっとくっついたかたちのミニスナックケース。
仲良しなゴーストたちの姿がとってもくぁいい！
お友だちや家族とお揃いで持つのもおすすめです☆
ハロウィーンイベントの思い出を持ち帰るのにぴったりな、かわいいミニスナックケース。
バッグなどにつけて、いつでもゴーストたちと一緒にお出かけが楽しめます！
東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”グミキャンディー、ミニスナックケース付きの紹介でした。
