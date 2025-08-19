東京ディズニーリゾートでは、2025年9月16日(火)から10月31日(金)までの間、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

期間中、パークでは毎年大人気のミニスナックケースが2025年も登場します☆

ハロウィーンを楽しむ、かわいいゴーストたちがモチーフになったデザインを紹介します。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”グミキャンディー、ミニスナックケース付き

価格：各1,300円

販売期間：2025年9月16日(火)〜2025年10月31日(金)

販売店舗：

東京ディズニーランド／ワールドバザール「アイスクリームコーン｣

東京ディズニーシー／メディテレーニアンハーバー｢マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー｣

コレクションアイテムとして人気のミニスナックケース。

“ディズニー・ハロウィーン2025”では、かわいいゴーストを主役にしたミニスナックケースが登場！

中にはカラフルなグミキャンディーが入っています☆

ピンクと白のゴーストが、ぎゅっとくっついたかたちのミニスナックケース。

仲良しなゴーストたちの姿がとってもくぁいい！

お友だちや家族とお揃いで持つのもおすすめです☆

ハロウィーンイベントの思い出を持ち帰るのにぴったりな、かわいいミニスナックケース。

バッグなどにつけて、いつでもゴーストたちと一緒にお出かけが楽しめます！

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”グミキャンディー、ミニスナックケース付きの紹介でした。

