バレーボールＳＶリーグ開幕前にスペシャルマッチ！　大阪Ｂ西田有志ら参戦「熱狂を体験して」１０・１７から３日間

大阪府は１９日、スポーツを通じた観光振興および地域活性化を目指す「スポーツツーリズム」の一環として「ＯＳＡＫＡ ＦＵＮｔａｓｔ！ｃ ＳＰＯＲＴＳ ＰＲＯＪＥＣＴ」と題し、１０月１７、１８、１９日の３日間でＳＶリーグに所属する５チームによるスペシャルマッチを開催すると発表した。

この日、ＪＲ大阪駅で行われた記者発表会には、吉村洋文大阪府知事、日鉄堺・竹元裕太郎、サントリー・喜入祥充、大阪Ｂ・西田有志、大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャク、大阪府の公式キャラクター・もずやんが参加。１０月１７日から３日間開催される大型イベントに、吉村知事は「（１０月１３日に）大阪・関西万博が終わってすぐですし、ＳＶリーグ開幕（１０月２４日）前のしびれる時期に多くの方に見てもらって、盛り上がったら」と話した。

バレーバール男子日本代表の西田は「（現地観戦すると）でかい音が聞こえるし、ホームの熱狂とか体験してもらえる。テレビと実物では違うし、（身長が）２メートルあったりする選手がゴロゴロいる世界。こんな世界なんだと気づきはあるかなと思います」と思いを伝えると、喜入は「リーグの開幕直前ですし、勝ちに行きます」と意気込んだ。

１０月１７日はサントリー―日鉄堺、大阪Ｂ―Ｖ北海道が対戦し、１８日はサントリー―Ｖ北海道、大阪Ｂ―広島の２試合、１９日は日鉄堺―広島が戦う、計５試合が行われる。