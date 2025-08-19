「현금으로 계산할게요（ヒョングムロ ケサナルケヨ）」の意味は？韓国旅行に行く人は覚えておいて！

旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。

「현금으로 계산할게요（ヒョングムロ ケサナルケヨ）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、支払い時に使える韓国語です。

「현금으로 계산할게요（ヒョングムロ ケサナルケヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。