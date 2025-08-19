「현금으로 계산할게요（ヒョングムロ ケサナルケヨ）」の意味は？韓国旅行に行く人は覚えておいて！
旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。
「현금으로 계산할게요（ヒョングムロ ケサナルケヨ）」の意味は？
「현금으로 계산할게요（ヒョングムロ ケサナルケヨ）」という言葉を聞いたことありますか？
ヒントは、支払い時に使える韓国語です。
「현금으로 계산할게요（ヒョングムロ ケサナルケヨ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「現金で払います」でした！
「현금으로 계산할게요（ヒョングムロ ケサナルケヨ）」は、「現金で払います、現金でお願いします」という意味の韓国語。
「현금（ヒョングム）」＝「現金」と「계산하다（ケサナダ）」＝「会計する、払う」に、意思を表す「〜ㄹ게요（〜ルケヨ）」をつけたフレーズです。
「クレジットカードで払います」は、「카드로 계산할게요（カドゥロ ケサナルケヨ）」と言いますよ。
あわせて覚えておいてくださいね！
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてください。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部