「현금으로 계산할게요（ヒョングムロ ケサナルケヨ）」の意味は？韓国旅行に行く人は覚えておいて！

旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。

「현금으로 계산할게요（ヒョングムロ ケサナルケヨ）」の意味は？

「현금으로 계산할게요（ヒョングムロ ケサナルケヨ）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、支払い時に使える韓国語です。

「현금으로 계산할게요（ヒョングムロ ケサナルケヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「現金で払います」でした！

「현금으로 계산할게요（ヒョングムロ ケサナルケヨ）」は、「現金で払います、現金でお願いします」という意味の韓国語。

「현금（ヒョングム）」＝「現金」と「계산하다（ケサナダ）」＝「会計する、払う」に、意思を表す「〜ㄹ게요（〜ルケヨ）」をつけたフレーズです。

「クレジットカードで払います」は、「카드로 계산할게요（カドゥロ ケサナルケヨ）」と言いますよ。

あわせて覚えておいてくださいね！

あなたはわかりましたか？

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてください。

