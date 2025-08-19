今や社会問題となっているSNSの偽アカウントや乗っ取り。石川県内でも市長を騙った偽アカウントを使って、投資話に誘導する事案も発生しています。

その実態を取材しました。

七尾市・茶谷義隆市長「七尾市長の茶谷です。私のXのアカウントが乗っ取られました。フォロー外していただき不審なDMや投稿には反応しないようお願いいたします」

Xのアカウント乗っ取り被害を訴えるのは、七尾市の茶谷義隆市長です。

七尾市長「確認したら知らない方の顔写真になっていてアカウント名も変わっていた」

七尾市・茶谷義隆市長「最初は乗っ取られているとはわからなくて8月15日の夜にフォロワーから「様子がおかしい」「乗っ取られているのでは」と話があり、確認したら知らない方の顔写真になっていてアカウント名も変わっていた」

普段から被災地の情報などを積極的にXで発信し、フォロワーも4500人以上いる茶谷市長。

7月末に自身が登録したパスワードでログインできなくなり、原因がわからないままだったところ、アカウント名もプロフィール画像も全く知らない外国人と思われるものに変えられていたということです。

七尾市・茶谷義隆市長「（投稿の）内容を見るとアメリカの方で暗号資産を斡旋するようなサイトでそのサイトに入るとフィッシング詐欺でもされるのかと思ったが今見る範囲ではそうでもなさそうなので何が目的なのかははっきりとは分からない状況」

現在は新アカウントで情報を発信「旧アカウントのフォロー解除を」

茶谷市長は問題をすぐさまX社に通報。

フォロワーからの被害の報告も今のところなく、現在は新アカウントを立ち上げ、旧アカウントのフォロー解除を呼びかけているということです。

七尾市・茶谷義隆市長「（フォロワーが）増えた原因が震災関係で心配されたり情報が欲しい方からフォローしてもらっていたのでこれから復興に向けて動く状況を知ってもらいたかったけど出来なくなったのがすごく残念」

一方、8月1日に公式SNSを開設したばかりの村山卓金沢市長にも被害が…

金沢市・安江一智 市長室長「市長公式SNSは市長の日々の公務の様子を通じて市政の情報をより広くわかりやすく迅速に発信するため開設した」

開設からわずか2週間でインスタグラムに金沢市長の偽アカウント

しかし、開設からわずか2週間でインスタグラムに偽アカウントが出現。実際に見せてもらうと…

渡邉百音フィールドキャスター「Ｑこちら公式と書いてあるが偽物なんですか？」金沢市・安江一智 市長室長「そうですアカウント名をよく見るとmayor（＝市長）というrの文字が正式には1つだが偽アカウントはrが2つ」

渡邉百音フィールドキャスター「これだけの違いでは中々見分けるのが難しいですよね」

市民からの通報により発覚したプロフィール画像や自己紹介も本物そっくりの偽アカウント。

「金沢市長公式SNSは個人の皆様に直接メッセージとかリンクを送ることはありません」

フォロワーなどに投資話に招待するようなダイレクトメッセージを送ってくるといいます。

金沢市・安江一智市長室長「市民の方からはフォロワーになったけれども直接メッセージが送られてきたとそれには投資情報などが案内されたということを聞いている金銭的な被害が生まれる恐れもあったと思う」

そもそも市長公式アカウントからメッセージが送られてくることはあるのでしょうか。

金沢市・安江一智市長室長「市長公式SNSは個人の皆様に直接メッセージとかリンクを送ることはありません」

渡邉百音フィールドキャスター「Q一切ないと考えていい？その通りです」

確実に本物をフォローするにはどうしたらいいか尋ねると…

金沢市・安江一智市長室長「金沢市のホームページに公式のリンクやアカウント名をきちんと書いているので、もしご不安な場合にはそこを見てフォローをお願いします」