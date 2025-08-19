【From Editors】フレッシュで個性豊かなメンバーが揃う、櫻坂46 四期生がanan初登場！

「シェアする暮らし2025」特集では、櫻坂46 四期生に注目！ 今年4月にメンバーとして加わった彼女たちは、今回がanan初登場。パワフルでフレッシュ、そして彼女たちが持つ豊かな個性を彩りと柔らかさに満ちた世界観で表現してくれました。そんな彼女たちの撮影裏話をお届けします。

撮影現場に緊張の面持ちで集まった四期生のメンバーたち。理由を聞くと、メンバーとしての雑誌撮影がほぼ初めてとのこと！ スタッフの顔をまっすぐ見据えて自己紹介をする彼女たちのひたむきさとフレッシュな感性が溢れ出す姿を見て、編集部員らも思わず背筋を正していました。

撮影では、ピンクと白を基調とした“ほのかわいい”空間の中で、彼女たちの個性が溢れだすかのようなカットに。先に衣装を着替えたメンバーに、「え〜かわいい〜！こんなの見たことない！」と大はしゃぎする姿も見られ、現場はほんわかムードに包まれていきました。とはいえ、慣れない撮影にはドキドキしている様子も見られて…。最初はガチガチになっていたメンバーたちも、雰囲気に慣れて徐々に笑顔が飛び出していくさまに編集部も感動。今だけの初々しい様子を是非誌面でお楽しみください。

取材ではソロインタビューに加え、3人ごとに分かれての座談も実施。デビューショーケース前に絆を育んだ合宿でのチーム編成でお話を伺いました。同期の絆が感じられるトークに花が咲いていたのが印象的でした。

撮影も終盤、全員集合カットが終わったタイミングで、編集部からサプライズで山田桃実さんの誕生日をお祝い！ 山田さんからは力強い17歳の抱負が。その眩しい姿に、メンバー・スタッフ一同拍手が沸き起こりました。櫻坂46に巻き起こる新たな光を切り取った今回の四期生グラビアとアンケート、必読です。そして、四期生の皆さん、これからの活躍を楽しみにしております！（RS）

みんなで山田さんの誕生日を祝福したケーキは名前にちなんで桃色！