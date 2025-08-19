新米の中でも、1か月ほど早く収穫される「早場米」が続々と出荷されている。最新のスーパーでの平均価格はまたあらたに上昇したが、新米の価格はどうなるのか。また価格高騰の影響が「有機栽培米」にもでているという。どういうことなのだろうか。

（経済部 長船博邦 新倉久美子）

今月8日。米穀卸売会社「マゴメ」(東京・八王子市)には、熊本県で収穫された令和7年産のコシヒカリが届いた。その量はおよそ12トン。通常よりも収穫時期が1か月ほど早い「早場米」だ。

馬込和明社長は「早場米は、去年よりも量は増えそうな感じはする。今はお米の相場が結構高くなっているけれど、生産者が、だいぶ（量を）出してくれる」と話す。

この会社では、化学肥料や農薬を使わずに栽培され、「有機JAS認証」を受けた「有機栽培米」や、農薬を極力減らして栽培したコメなどを取り扱っている。

農薬や化学肥料を使っていないため、学校給食や自然食品を取り扱う店にも卸している。

ただ、30年前の今の時期は1000俵近い有機米が届いていたものの、今は約3分の1にまで減っているという。

さらに今年は、有機栽培をやめる農家が増えているといい、その理由は去年から続く「コメの価格高騰」だ。

「慣行栽培」といわれる一般的な栽培方法の「お米」でも、今年は60キロ（一俵）当たりの取引価格は3万円ほど。これまでの有機栽培米の価格と変わらなくなっているという。

馬込社長は「慣行栽培で今、普通に作って、3万円近くの収入が得られるだけの農家さんが有機栽培をやってもメリットがあまりなくなってきている」と話す。

そのため、農家が害虫駆除や草取りなど手間がかかる「有機栽培米」をやめ、“普通のお米”作りに切り替えているのだという。

主食用のコメ価格高騰は、こうした「有機栽培米」だけでなく、せんべいなどに使われる「加工用米」、家畜のエサに使われている「飼料用米」の不足にもつながることが懸念されている。

影響の広がりが心配されるコメの価格高騰だが、今年の新米の価格動向を専門家はどう見ているのか？

日本総合研究所の三輪康史チーフスペシャリストは「11月に向けて、3500円から3900円くらいに落ち着かせることを農林水産省もJAも意識しているのではないか」と語る。

8月18日に農林水産省が発表した全国のスーパーでのコメの販売価格は、備蓄米も含む全体の平均は3737円。4200円台まで高騰していた4月から6月に比べて、500円近く下がった。一方で、銘柄米だけを見ると平均で4239円と高止まりが続いている。

備蓄米の放出で、銘柄米の価格を押し下げる効果も期待されていたが、4200円台から下がらないまま「新米」シーズンに入ろうとしているのが現状だ。

8月の時点で出回っている「新米」は、通常より1か月ほど早く収穫される「早場米」だが、その価格も高止まりする銘柄米を引きずる形で去年より4割から5割高い価格設定となっている。

ある都内のコメ専門店では5キロ5500円で販売予定、千葉県のある「道の駅」でも5キロ4320円だった。

9月以降、本格的に収穫が始まる早場米以外の「新米」も、この高値をある程度引きずることが予想される。

さらに、新米価格が例年より高くなると見込まれる要因は他にもある。

毎年、JAがコメを集める際に生産者へ支払う前払い金＝「概算金」を、去年より3割から4割ほど引き上げるJAが相次いでいる。

民間業者はこの概算金の水準をもとに、それより高値を提示してコメを集めるので、その水準が上がっていることは高値につながる要因となる。

一方で、去年から今年6月にかけてのコメ価格高騰は、JA以外の取引で、高値での買い取り競争が激化したことにより価格がつり上がっていった面も指摘されている。

三輪康史氏によると、高めの概算金は、JAが十分なコメを確保することで価格のつり上げを防ぐ効果も期待されており、結果として「3500円から3900円くらいの店頭価格にすることが一番きれいなシナリオだろう」と語る。

「農水省もJAもそういう価格帯に落ち着けることを意識しているだろう」というのが三輪氏の見立てだが、その価格帯が実現するかどうかも「新米の収穫量が十分あること」が前提だ。

コメの流通が多様化する中、「きれいなシナリオ」通りにいくのか、予想することは難しい。新米全体の収穫量や「でき」が明らかになる11月ごろまで、価格の見通しが難しい状況が続くこととなりそうだ。