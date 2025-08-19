国内外からアツイ視線を集める、櫻坂46がついに表紙に登場！　 雑誌『anan』最新号【COVER STORY】

「きれいは、みんなで進んでく。シェアする暮らし2025」特集の表紙を飾ってくれたのは、全員の力でグループを前進させてきた、櫻坂46のみなさん。 “個”として力強いパワーを持ったメンバーが集い、より強いグループを体現している櫻坂46。表紙に登場するのは、今回が初となります。そんな彼女たちの表紙撮影裏話を少しだけお届けします。

今回表紙に登場してくれたのは、田村保乃さん、藤吉夏鈴さん、森田ひかるさん、守屋麗奈さん、山粼天さん、的野美青さん、村井優さん、山下瞳月さんの8人。今回、8人に参加してもらったグラビアは2パターン。1つはブラックコーデ×赤背景で、ひたすらクールに、櫻坂46の力強いパフォーマンスを思い起こさせるようなソロ企画。そしてもう1つは、特集の「みんなで進んでく」にかけて、ダンス・ビューティ・ファッションのチームに分かれていただき、テーマトーク＆撮影を行うユニット企画。衣装もそれぞれチェンジし、まったく違う世界観で撮影を行いました。

ユニット撮影では、櫻坂46の和気藹々とした雰囲気が見え隠れ。

“DANCE TOGETHER”はみなさん小柄ながらダイナミックなパフォーマンスで見る人に鮮烈な印象を与える森田さん、村井さん、山下さんの3人。スタイリストから、3人全員の衣装にファーの要素が取り入れられていることを伝えられると「ふわふわだね〜」と顔を見合わせて微笑む3人。ダンスがテーマということで、狭い階段を上手に使いながらクールに、そして時に笑顔で決めてくださいました。かなり厚底のシューズでも持ち前の運動神経でバランスを取っていた村井さんと頭が小さいあまりに帽子で顔が隠れそうになり「きゃー」と押さえる山下さん、ロングスカートを上手く捌いて階段を降りる森田さんの姿が印象的でした。

“BEAUTY TOGETHER”は、ビューティー誌などでも活躍する田村さんと守屋さんのコンビ。ホワイトコーデに身を包み、2人の雰囲気からは多幸感が溢れ出ます。「お互いメイクしあうイメージで」と伝えると、近づいた田村さんを前に赤面して照れる守屋さん…。そうかと思えば、繋いだ手をわざと大きく前後にふり、昔からの親友のように笑い合う一幕も。美容番長二人のビューティトークも必見です！

“FASHION TOGETHER”は、スラリとした高身長でどんなファッションも着こなす藤吉さん、山粼さん、的野さん。リボンタイを取り入れたコーデを纏い、スタイリッシュにポージングを決めてくれました。センターを変えながらの撮影では、サングラスを華麗に操る藤吉さんに、次々とポージングを変えていく山粼さん。的野さんがセンターに来ると、先輩ふたりが横から肩を入れ、力強く支える体制に。的野さん、クールな表情をキープしつつも、先輩ふたりに囲まれて、気づくと嬉しくて口角が緩んでいる様子…。実際、表紙カットの撮影時も隣同士だった山粼さんと的野さんはずっと楽しそうに何かを話してきゃっきゃと笑い合っており、仲の良さが滲み出ていたのでした。

撮影合間には、山粼さんと藤吉さんの“てんかりん”コンビの楽しげな容姿をキャッチ。差し入れのドーナツを持ち出し、人目のつかないスタジオ脇でお互いを撮り合いっこ。そこを衣装チェンジした山下さんが通りかかると「しーかわいいじゃん♡」と伝える山粼さんに山下さんはにっこり嬉しそう。

ブラックコーデではソロカット・ユニットカットを撮りつつ、フォーメーションを整えながら集合カットも撮影。

隣同士の田村さんと森田さんは、微笑みながら言葉を交わしている様子。“もりたむら”という愛称で親しまれるのが頷けるような安定感でした。「近くの人に手を置いたり、手を繋いだりしてください！」というオーダーに対しては、ごくごく自然に、下から守屋さんの腕に手をかけ、「こんな感じ？」とつぶやく藤吉さん。その一瞬がすごくナチュラルで尊く感じました。山下さんも森田さんが膝の上に置いた手をギュッとしたのち、より自然に、山下さんの手に森田さんの手を重ねる形に。しっくりくるポージングを探る8人の姿も印象的でした。

最後に、森田さんのお誕生日をみんなでお祝い！ バースデーソングを歌ったのち、ケーキのキャンドルを勢いよく消してくれました。今回撮影を行なったスタジオが、“ananメディア賞”を受賞した際に撮影したスタジオだと同じことに気づくと、感慨深げな表情を浮かべた森田さん。時を経て、こうして表紙の撮影ができたことを編集部としても嬉しく思いました。

誌面には、櫻坂46の現在地を感じられる8人のインタビューほか、全員アンケート、加入したばかりの四期生のグラビア企画も。ぜひ誌面の隅から隅まで、くまなく楽しんでもらえたら嬉しいです。（HM）

森田ひかるさん、24歳のお誕生日おめでとうございます！