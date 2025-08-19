¡ÈºÒ³²»þ¤Î¹ÔÆ°¡ÉÁ´¹ñ1200¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡¡4Ê¬¤Î1¤¬¡Öµõµ¶¾ðÊó¤ËÀÜ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡¡¤¦¤Á¡Ö¿®ÍêÀÄ´¤Ù¤ë¡×45.4¡ó¡¡¡ÖSNS¤Ê¤É¤Ç³È»¶¡×8.2¡ó¡¡ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò
9·î1Æü¤Î¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤¬ºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ë¤È¤ë¹ÔÆ°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö²áµî¤ÎºÒ³²»þ¤Ëµõµ¶¾ðÊó¤ËÀÜ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ï7·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ1200¿Í¤¬²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÒ³²¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µõµ¶¤Î¾ðÊó¤ËÀÜ¤·¤¿·Ð¸³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢25.5%¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡Öµõµ¶¤Î¾ðÊó¤ËÀÜ¤·¤¿¤È¤¤Î¹ÔÆ°¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¢§¿®ÍêÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤·¤¿¿Í¤Ï45.4%¡¢¢§µõµ¶¤Î¾ðÊó¤òSNS¤Ê¤É¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ï8.2%¡¢¢§µõµ¶¤Î¾ðÊó¤À¤Èµ¤ÉÕ¤SNS¤Ê¤É¤ÇÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¿Í¤Ï7.5%¡¢¢§µõµ¶¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ï4.9%¤Ê¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÒ³²»þ¤ËÈòÆñ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëºÝ¤Î¾ðÊóÆþ¼êÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¢§¥Æ¥ì¥Ó¤¬58.6%¡¢¢§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬44.5%¡¢¢§¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥×¥ê¤¬34.7%¡¢¢§¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¾ðÊó¤¬33.7%¡¢¢§SNS¤¬22.7%¡¢¢§¥é¥¸¥ª¤¬19.1%¡¢¢§²ÈÂ²¤äÃÎ¿Í¤«¤é¤Î¾ðÊó¤¬19%¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤ÏÄ´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¤Ïµõµ¶¤Î¾ðÊó¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¾ðÊó¤òÍý²ò¤·¡¢³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£