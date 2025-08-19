EXITりんたろー。“ご近所さん”かまいたち山内の意外な姿を目撃し「推せるなぁ〜」

8月19日、フジテレビ系『めざましテレビ』にVTR出演したEXIT・りんたろー。が、かまいたち・山内健司を“推している”と明かした。

番組中、“推しになる瞬間”というトークテーマを受けて、りんたろー。は、「かまいたちの山内さん」と切り出し、「山内さんってドライというか、クールな変な人」「お笑いのポテンシャルで素敵だなとか好きだなっていう人はたくさんいるかもしれないけど、人間としてのファンはいないじゃないですか。人として好きだなって人は」と、冗談まじりに話し、笑いを誘った。

その上で、「僕ご近所さんなんですよ、山内さんと。この間、僕がワンちゃんの散歩をしてたら山内さんが公園にいたんですよ。ちょっと距離あって」「で、シェアサイクルあるでしょ？赤いチャリ、アプリで登録して乗れるやつ。あれを（山内が）ピピピっていじってたの」と説明。

そして、距離があったこともあり、声をかけずに15分〜20分ほど犬の散歩をしてその場所に戻ってきたところ、山内がまだ操作できずに手こずっていたとして、「結局できずにそのまま駅に歩き始めた。できねぇんだ！？って思って。推せるなぁ〜と思った」と、山内の不器用なところにキュンとしたと話していた。