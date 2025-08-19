¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ª¤Ð¤±¡×RIIZE¡¦¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢Æü¾ï¤¹¤é¡È¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡É¤Ë¡ª°µÅÝÅª¥ª¡¼¥é¤Ç»ëÀþÆÈÀê¡Ú¡ÚPHOTO¡Û
RIIZE¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤¬°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î!?¡×¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢ÆüËÜ¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈCGµé¥¹¥¿¥¤¥ë¡É
¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤Ï8·î18Æü¡¢RIIZE¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤É¤³¹Ô¤³¤¦¡Á¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤È¥«¡¼¥¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ù¥¹¥È¤Ë¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶õ¹Á¤ò¤Þ¤ë¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÉº¤¦¥ª¡¼¥é¤¬¸«¤ë¼Ô¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÞ¯Íî¤µ¤ó¡×¡Ö»ä¤Î²È¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ª¤Ð¤±¡Á¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤¬½êÂ°¤¹¤ëRIIZE¤Ï¸½ºß¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢8·î23¡¦24Æü¤Ë¤ÏÊ¡²¬¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯11·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤ÏÂçºê¾ÂÀÏº¡Ê¤ª¤ª¤µ¤¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡£¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£2019Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÆþ¼Ò¡£2020Ç¯10·î¤ËNCT¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ìó2Ç¯7¥«·î¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯5·î¤ËNCT¤òÃ¦Âà¡£Æ±Ç¯9·î¤ËRIIZE¤È¤·¤ÆºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£5ºÐ¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤¤¡¢EXILE¤äGACKT¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼·Ð¸³¤¬¤¨¤¦¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£