続投への意欲を示す石破首相ですが、総裁選の前倒しの実施について、19日、党の総裁選挙管理委員会が初めて会合を開きました。「石破おろし」の行方はどうなるのでしょうか。8月15日、政府主催の全国戦没者追悼式に出席した石破首相は式辞で…。



（石破首相）

「戦争の惨禍を決して繰り返さない。進む道を二度と間違えない。あの戦争の反省と教訓を、いま改めて深く胸に刻まねばなりません」





「反省」という言葉を用いたのは、民主党政権だった2012年野田首相以来13年ぶりのこと。今回、戦後80年の「首相談話」は見送った石破首相ですが、今後、自らの思いを込めたメッセージを「首相見解」などの形で、発表することを模索しています。参院選では大敗した石破首相ですが…。8月、自民党の両院議員総会でも続投への意欲を示しました。その翌日には…。（ 石破首相）「党において進んでいる総括というものも踏まえて、適切に考えて参りたい」8月末に取りまとめる予定の「参院選の総括」を踏まえ、進退について判断する考えを改めて示しました。自民党内では「組織としてケジメをつけるべき」など総裁選を行うべきとの意見が多くありますが…。19日、“前倒し”の実施について党の総裁選挙管理委員会が初めての会合を開きました。（総裁選管理委員会 逢沢 一郎 委員長）「公正公平を旨とし、先生方のご支援とご協力いただく中で、職責を全うしてまいりたい」臨時の総裁選挙を行うかは、党所属の国会議員295人と都道府県連の代表47人の過半数が実施を求めるかどうかで決まります。19日の会合では、具体的な意思確認の方法は決まりませんでしたが…。（総裁選管理委員会 逢沢 一郎 委員長）「-基本的には、恐らくこの段階で選挙やるべきだという方々に申し出てもらう、あるいは意思を示してもらう、やり方としては、恐らく書面で、その意思を示していただくということに整理することになろかという風に思います」また、意思確認をいつするかは…。（総裁選管理委員会 逢沢 一郎 委員長）「参議院選挙の総括の手続きが同時に党で進んでおりますね。その兼ね合いをどう考えるか。基本的には総括を終えて直ちにということ、そういった意見が先生方からも出されました」総裁選 管理委員会は、来週早々にも改めて会合を開き、意思確認の方法を「詰め切る」ということです。一方で、石破首相周辺は「総裁選を今、やる時間はない」と強気な姿勢を示していて、総裁選の実施へ、過半数が賛成するかが今後の焦点となります。＜スタジオ解説＞（津川 祥吾 アンカー）青山さんにうかがいます。自民党内では、もう総裁選を当然やるべきだという声が多いと思いますが、一方で、最近の報道各社の世論調査では、辞めなくてもいいんじゃないか…という結果が出ているという話なんですが、このずれは、どのようにご覧になりますか?（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）そうですね。衆議院選挙、参議院選挙で過半数を割り込んだ総裁ですから、当然それは辞めるべきだっていう声は自民党内にはあるんですけれども、なぜ世論調査だと続投支持が多いのか、これはいろいろな見方が…実は分かれているんです。自民党内も騒然となってるんですが。4つほど言われているんです。1つはポスト石破、つまり石破さんの次にこれだという…候補者がいないこと。さらに今、株価が史上最高値で経済の状況が悪くないんです。関税交渉の成果もあると思います。なぜ、今変える必要があるのか。さらに、この石破おろしを仕掛けてる人に裏金議員の姿がちらついていて、「なんでこの人たちに辞めろって言われなきゃいけないのか」という反発。さらに結構これが大きいと思われるのが、この前の参議院選挙でも日本でも右派ポピュリズム、いわゆるヨーロッパみたいな、ナショナリズムの興隆というか盛り上がりというのが、顕著に見えてきたところがあるんです。それに対して、やはり石破さんというのは自民党の中でもリベラルで平和主義者ですから、特にこの戦後80年のですね、先ほどの特集でもあったように、「日本にもいろいろ反省が必要だよね」というこの時期に、「石破さんがやはり今適任じゃないか」という雰囲気がある。こうしたことが世論調査に現れているんじゃないかというのが今の見方なんです。（津川 祥吾 アンカー）あの、私もう1つこのずれを感じるんですが、自民党内と世論のずれと、出していただきましたが、この間の参議院選挙の結果とですね、今の世論調査というのは、なにかちょっと…それこそ、ずれていないですか?（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）そうですね。実はこの世論調査というのは、固定電話と携帯電話にかけるのですけれども、どうしてもサンプルがお年を召した人に偏りがちなところがあるんです。もちろん若い人にも取るんですけども、どうしてもサンプルはお年寄りが多くなる。それで、石破さんを支持する、続投を支持する人の年齢構成を見ると、はっきりと相関関係が見られ、お年寄りの方が高いんです。なので、この年代の差、先ほどの戦争の反省の話もやはり戦争に近い、戦争をなんとなく記憶している世代の方が反戦平和という思いが強い。そういう人たちが、やはり石破さんの続投を支持している。こうした年代のずれ、世代感のずれみたいなものも現れているのかなと思っています。（津川 祥吾 アンカー）また、石破さんは、最近「世論が大事だ」というなことを随分おっしゃっていて、少し強気になってきているともいわれていますが、そんな中でこの総裁戦の前倒しはできるんでしょうか?（ 政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）自民党の中では、やはりこのまま石破さんのまま続いてもですね、例えば秋の臨時国会では野党側の協力も得られないだろうし、なんといっても石破さんで次の選挙で勝てるという保証は全くないというか、勝てる見通しがないんです。ですから、「替えるべきだ」という声は以前根強いんですが、その世論の動きというのに神経質になってきてるんです。なので、きょうあった選挙管理委員でも結局、過半数の意思を確認して、総裁選を前倒すか決めるといっているんですが、書面は出してもらった…その名前を公表するのかどうか。つまり津川議員は賛成か反対かというのを世の中にオープンにするのかどうか…、この辺りの決め方1つでですね、結構この賛否というのが変わってくる可能性もあって、まだ前倒しが行われるかは読めないというのが正直なところだと思います。（津川 祥吾 アンカー）今お話にあった…次の選挙にというのもありましたが、ただ考えてみたら国政選挙はしばらくないかもしれないですよね。一方で、国会運営については、石破さんが続投するにしろ、別の人になるにしろ、今の自公では少数与党であることは変わらない。国民が選挙で求めた例えば減税などはですね、どうやって実現していくのかというのが今後の国会の課題になると思うのですが、それはいかがですかね？（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）新しい総裁で野党と連携を模索するというのが、これまでの自民党内の考えだったのですが、ここに来て日本維新の会は石破政権とでも、例えば副首都構想などで連携していく可能性というのは、やはり示唆してきているんですね。さらに、立憲民主党の野田代表は、先ほど言った右派ポピュリズムと対抗していくという意味で、石破さんとの連携というのを最近強く打ち出してきている。こういった協力は得られれば、臨時国会を石破政権のままでも乗り越えられる可能性は出てきているのですね。こうしたことと、あともう1つは、森山幹事長が続投してくれるかどうか。自民党内にはものすごく大きいんです。この2つが石破さんが、今後、続けられるかどうかの大きなポイントとなると思います。