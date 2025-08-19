標高3000級の山々が連なる北アルプスの登山道で相次ぐクマの目撃情報。里地だけでなく夏には高い山にも姿を見せることから専門家が注意を呼び掛けています。



これは先週、北アルプス鹿島槍ヶ岳の山頂付近で撮影された映像です。撮影した人によりますと、クマと登山者との距離はわずか20メートルほど。



さらに、別の登山者が撮影した画像にも山頂に登った人の近くを歩くクマの親子を捉えていました。複数の登山者によりますと当時、山頂付近にいた人はおよそ20人。このうち、山頂にいた登山者がクマの親子を見て驚き、食べていた弁当を残したまま避難したところ、このクマの親子が山頂に残された弁当を食べたということです。





近くで山荘を営む柏原一正さん「今年はちょっといつも以上にちょこちょこ出てるんですけど、やっぱり心配ですよ。人間がうまいものを持ってるっていうことを、もし学習したら人間により近づいてくるっていう可能性もないことはないので。今回は偶然そういう形になって、偶然食べられたっていう結果で終わってくれれば一番いいと思ってるんですけどね」このクマの親子は山頂付近に2時間以上、滞在していたとみられています。今回、クマの親子が目撃されたのは北アルプス鹿島槍ヶ岳。17日はおよそ2キロ離れた冷池山荘テント場で宿泊者と子グマが鉢合せたということです。宿泊者にけがはなく鹿島槍ヶ岳で目撃されたクマと同じ個体かどうかは分かっていません。一方、北海道・知床の羅臼岳では登山をしていた26歳の男性がヒグマに襲われて死亡する事故も…。長野県によりますと、県内のクマによる人身被害は今年1月から先月までに8件13人と増加傾向にあるということです。登山道に出没するクマの対策について専門家は…。信州ツキノワグマ研究会 瀧井暁子 副理事長「夏に高山帯、いわゆるその森林限界よりも上の地域に滞在するクマっていうのも確認されてます。今回のように人慣れクマ、人を見ても逃げないようなクマの場合、鈴を付けていても出会う可能性は十分にあります。もし出会った時には正しく反応することが大切で、決して大声を出したり、急いで走り去ったりとかしないでください」全国の登山者から絶大な人気を誇る信州の山々。９月からは紅葉シーズンに入るため、クマ被害に遭わない対策が求められます。