¤Þ¤ë¤ÇÆ¸ÏÃ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡ÄILLIT¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÇâÁ¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈäÏª¡ªÆüËÜ³èÆ°¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤â¡ÚPHOTO¡Û

ILLIT¤¬âÁ¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥ó¥Ò¡¢À©ÉþÉ÷¥ï¥ó¥Ô¤Ç¡È½éÎø¡É¥Ó¥¸¥å
8·î19Æü¡¢ILLIT¤¬»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØELLE KOREA¡Ù¤Ï¡¢9·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤È»¨»ï¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿5¿Í¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¶õ´Ö¤Ë½¸¤¤¿¥¤ê¤Ê¤·¤¿°¦¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£ILLIT¤Ï¡¢µ±¤¯¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ËâÁ¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ¸ÏÃ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBomb¡Ù¤Î³èÆ°¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¥æ¥Ê¤¬¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¡¢ ¡Ö¡ØBomb¡Ù¤Ë¤Ï¡ØÃ¯¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤Ëµ¤¤Å¤±¤ÐËâË¡¾¯½÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¶¦´¶¤·¡¢°Ö¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë²Î¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ß¥ó¥¸¥å¤ÏÆü¾ï¤ÎÃæ¤ÇILLIT¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¹¤Ø¡Ö»ä¤â¹¥¤¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ILLIT¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ´õË¾¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥â¥«¤Ï¤¤¤Ä¤âÅØÎÏ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ò¾Î»¿¤·¡¢¡ÖÆÃÄê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤è¤êÂç¤¤ÊÌ´¤Î¤¿¤á¤Ë·üÌ¿¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤ÇºÇ¤â´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤Î»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾ï¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÈÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¦¥©¥ó¥Ò¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¤è¤êµ¤³Ú¤ËÂç½°¤äGLLIT¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°¦¾ð¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¤¥í¥Ï¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN¡×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢9·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿´¶¤ò¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤ÄÆüËÜ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£²»³ÚÈÖÁÈ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þILLIT¤È¤Ï¡©
2023Ç¯6¡Á9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØR U Next¡©¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢YUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¡ÊMOKA¡¢IROHA¡Ë¤ò´Þ¤àÂ¿¹ñÀÒ5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£HYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êBELIFT LAB½êÂ°¡£¼«¼çÅª¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê°Õ»Ö¡ÊI WILL¡Ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂåÌ¾»ì¡ÊIT¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Çºî¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÀøºßÎÏ¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î25Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUPER REAL ME¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£