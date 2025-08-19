タイヤの状態に赤信号 制度改革求める声も

英国で昨年、公道走行に適さない整備不良の車両を運転したとして罰則を受けた人の数は前年（8614人）から約50％以上増加し、1万3109人に達した。

特に問題視されているのはタイヤの安全性で、8495人のドライバーがタイヤの状態を理由に違反となった。一方、ブレーキの故障と判定されたのは1190人で、前年の181人から約6倍に急増した。



違反者のうち、タイヤの状態が「安全ではない」と判定されたドライバーが最も多かった。

RAC（英国自動車協会）によると、「これは氷山の一角に過ぎない」とのことだ。

この問題について、RACの出張整備責任者ニック・ミュレンダー氏は次のように説明している。「安全ではない車両を運転しているドライバーが増えている可能性があり、懸念すべき事態です。ただし、警察の取り締まり強化により、摘発されるドライバーが増えたという可能性も考えられます」

こうした摘発件数の増加の背景には、車両整備状況の悪化の傾向がある。昨年、英国のMOT（車検）でタイヤの不合格となった車両は過去最多を記録した。その3分の1以上は、1年前にタイヤの状態について注意喚起を受けていた。

このことから、業界全体からMOT制度の改革を求める声が上がっている。英国タイヤ販売業者協会（NTDA）の代表を務めるステファン・ヘイ氏は、メディアの取材に対し、MOTでの注意喚起システムは「もはやその目的を果たせていない」と指摘した。

「当協会は、必要な措置が講じられるよう、タイヤ関連の助言に対する義務的なフォローアップの導入を提言しています。タイヤの安全性は、タイヤ業界だけでなく、規制当局とドライバーも真摯に取り組まなければなりません」とヘイ氏は言う。

交通安全に関する国会諮問委員会（PACTS）の事務局長であるジェイミー・ハサール氏は、「タイヤ交換時に、600万本のタイヤが法定最低基準を下回っているという報告があります。これは警察では対応しきれない水準であり、ドライバーが法を遵守できるよう、もっと人間中心のアプローチが必要です。そして、行動を起こさない者こそ、警察のターゲットとするべきです」と述べている。