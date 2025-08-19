◎ソフトバンク・小久保監督は西武戦前の囲み取材中に男女テレビクルー同士の質問が食い気味にかぶり、笑顔で一言。「ダブルで聞かれても、聖徳太子やないので」。確かに。

◎翌日の先発投手の囲み取材に3分ほど遅れてきたDeNA・東。「すみません。横浜高校見てました」。大熱戦。ロッカーも盛り上がっていたそうです。

◎広島でもコーチ経験のあるDeNA・河田外野守備兼ベース兼野手コーチ。マツダスタジアムと横浜スタジアム、どちらが暑いか聞かれると「横浜のが暑い。広島は天然芝だから。こっちは（日差しが）“こう”と“こう”来るから」とジェスチャー。上からと、人工芝での照り返しの下からを表現していました。

◎左足の故障から復帰したオリックス・西川は、日本ハム戦前に自ら「4番・レフト！」。実際は「2番・DH」でした。

◎楽天・則本は石井投手コーチを見つけると「昨日誕生日だった古謝が表参道で、ご飯を食べていました！」とうれしそうに密告。「そうか、景気いいなあ」と同コーチ。報連相は大事です。

◎メディシンボールを使ったトレーニングでボールが腹部に当たり痛がる巨人・岸田を見た丸は「きっしゃん抹消？やばい。侍ジャパンのキャッチャーが…」。代表候補にも挙がる存在感を見せています。

◎20日に先発する巨人・森田は、恒例の先発投手取材に集まる記者を見て「僕に聞くことなんてありますか？」。たくさんありますよ。