TikTokアカウント「tv123012」に紹介されたのは、あるご家族のホッコリ温かな日常。LINEのやり取りには毎回愛犬が登場するようで…？思わずクスッと笑ってしまう光景には「素敵な関係性ですね」とのコメントも寄せられました！

【写真：母とのLINE→いつも『犬の写真付き』で返信がきて…とんでもなく癒される『家族愛にあふれた光景』】

母娘のLINEに登場するどびぃちゃん

TikTokアカウント「tv123012」の投稿主さんの愛犬は、カニンヘンダックスフンドの「どびぃ」ちゃん。ご家族の愛犬どびぃちゃんは、投稿主である娘さんとお母さんのLINEのやり取りにもたびたび登場するそう。

例えば『ごはんある？』と娘さんが聞くと「うなぎと豚汁」とお母さんからの返信が。『最高だぁ』と娘さんが返すと「おつかれさまでした」とコメントが入ったどびぃちゃんの写真が送られてきたそう。お母さんの粋な心遣いには嬉しくなります。

ホッコリ家族愛が最高♡

他にもお腹が痛いという娘さんに「リラックス」の言葉とともに寛ぐどびぃちゃんの写真や、ワンコのおもちゃを買ったという報告には、並べられたおもちゃを前に上目遣いのどびぃちゃんの写真…お母さんのセンスの良さには脱帽です。

極めつけは『どびたんなにしてる？』との娘さんの問いに「ガマン大会」とおやつを前に我慢するどびぃちゃんの写真が…！もちろん『可愛い』と返信した娘さん。

毎回愛犬の写真付きで返ってくるなんて、娘さんからすると癒し以外の何物でもないでしょう。『どびぃちゃんは家族の一員』であることが自然に日常に溶け込んでいるのでしょうね♡

この投稿には「素敵な関係性ですね」といった絶賛のコメントが寄せられました。本当に羨ましい限りです…！

クルクル…撫でられてウットリ♪

別投稿には、どびぃちゃんのとろけそうな姿が紹介されています。というのも、娘さんに頭を撫でられ気持ちよすぎて目がトロ～ン…むしろ白目をむいてしまうほどリラックスしていたとか。

頭を指でクルクルと回すような撫で方が本当に気持ちよいのでしょう、目はつぶる寸前…！相思相愛な娘さんとどびぃちゃんの光景には、多くの人が笑顔になったのでした。

TikTokアカウント「tv123012」には、愉快で愛くるしいどびぃちゃんの日常が紹介されていますよ。ぜひチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「tv123012」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております