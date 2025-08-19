°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤«¤é¤ÎàÏ¢Î©Æþ¤êá¸£À©¤Ë¥¯¥®¡Ö¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£±£¹Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¸å¤Ë²ñ¸«¡£¤³¤ÎÆü¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬º£¸å¡¢°Ý¿·¤¬¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë»²²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÏºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤ËÂ³¤¤¤Æ»²±¡Áª¤Ç¤â²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½°»²Î¾±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¤òÌÏº÷¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç°Ý¿·¤Ë´Ø¤·¡Ö¡Ê¼«¸ø¤È¤Î¡ËÏ¢Î©¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²æ¡¹¤âÌ±°Õ¤òÆÀ¤ÆµÄÀÊ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢°Ý¿·¤ÇÏ¢Î©¤·¡¢¤Û¤«¤ÎÌîÅÞ¤Î°Õ¸«¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÌ±°Õ¤ÎÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È¤±¤óÀ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ£ÅÄ»á¤Ï²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÀ¯¼£²È¤¬Â¾ÅÞ¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤³¤¦¤À¡¢¤¢¤¢¤À¡Ù¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤¦¤Á¤Ë¡Ê¼«¸ø¤È¡ËÏ¢Î©ÁÈ¤ó¤ÇËäË×¤·¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£Æü¡Ê£±£¸Æü¡Ë¡¢¡Ê£Â£Ó¥Õ¥¸£Ì£É£Ö£Å¡Ë¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¡Ê¸á¸å¡Ë£¸»þ¤«¤é£±£°»þ¤Ç¤´°ì½ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ß¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£