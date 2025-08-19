¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡ÉµÄÏÀºÆÇ³¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·À§Èó¤á¤°¤êÁª´É¤¬½é²ñ¹ç¡¡Í¸¢¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤ò¤¤¤¸¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÎÀ¼ ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡ÖÂ³Åê¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¡ÚÁªµó¤ÎÆü¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¡Û
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î½é²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸á¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥ÈÁÏ¶È¼Ô¤Î¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿ÀÐÇËÁíÍý¡£¤ªËß¤¬ÌÀ¤±¡¢½ù¡¹¤Ë»Å»ö¥â¡¼¥É¤Ø¤ÈÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¾®¹¯¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ÎÀ§Èó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬½é²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÞÂ§¤Ç¤Ï¡¢½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷295¿Í¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ÎÂåÉ½47¿Í¤ÎÁí¿ô¤Î²áÈ¾¿ô¡¢172¿Í°Ê¾å¤Î»¿À®¤¬¤¢¤ì¤Ð¼Â»Ü¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¼êÂ³¤¤ò¤É¤¦¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡°©Âô°ìÏº Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢À©ÅÙÀß·×¤Ï¸·½Å¤Ë¡¢¿µ½Å¤Ë¡¢¸øÀµ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë°©Âô»á¤Ï²ñ¹ç¤Î¤¢¤È¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ»×³ÎÇ§¤ò½ñÌÌ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦Êý¸þ¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷°ì¿Í°ì¿Í¤ËÌä¤ï¤ì¤ë°Õ»×É½¼¨¡£¤ªËß¤Î´ü´Ö¡¢µÄ°÷¤ÎÃÏ¸µ¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤â¡¢¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¤Ï»Ù±ç¼Ô¤Î´Ø¿´¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä
»Ù±ç¼Ô
¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÎÀÐÇË¤µ¤ó¤¬°ìÈÌ½îÌ±¤«¤é¤¹¤ì¤Ð·ë¹½¡¢»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢²¿¤«¡ÊÁíÍý¤«¤é¡Ë¤ª¤í¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®ÎÓÂëÇ· ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÂç¤¤ÊÁªµó¤Ç2²óÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ã¯¤«¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬¡Ö¼Ç¤¤¹¤Ù¤¡×¤È¡Ö¼Ç¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞµÄ°÷
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ë¶á¤¤¤Û¤É¡¢Â³Åê¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤È¤ÏÌõ¤¬°ã¤¦¡×
¡Ö²Æº×¤ê¤Ç°ì½ï¤Ë¿ÀÍÁ¤òÃ´¤¤¤À¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ØÀÐÇË¤µ¤ó¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¸¤á¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×
ÅÞ¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÏÍè½µÁá¡¹¤Ë¤â¼¡¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¼êÂ³¤¤Ë´Ø¤¹¤ëºÙÉô¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
