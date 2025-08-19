パレスチナ自治区ガザ地区の戦闘が長期化し人道危機への懸念も深まるなか、日本の団体の呼びかけでパレスチナの若者らが東京都内に集まり全ての国々や国際機関などに介入を求める宣言文を採択しました。

集会を呼びかけたのは中東などの紛争解決を目指す日本のNPO法人「アクセプト・インターナショナル」でパレスチナ自治区ガザ地区出身の若者やパレスチナ自治区の主要政党の若手メンバーら14人が参加しました。

対話集会は東京都内などで今月5日から10日にかけて行われ、パレスチナの和平実現に向けた宣言文と行動計画を採択しました。宣言では、イスラエル軍による侵攻が続くガザ地区などパレスチナ自治区での紛争解決に向けて全ての国や国際機関に緊急の介入を求めるとしています。

また、全ての国が直ちにパレスチナを国家として承認するよう訴えました。

また和平実現に向けた行動計画では短期、中期、長期の目標を設定。短期の目標としてはガザ地区からの出入りが制限されることで多くの子どもや若者が教育や就職の機会が奪われていることを念頭にガザ地区の学生や若者を対象にオンライン学習やリモート勤務が可能な雇用機会を提供するとしています。

また、中長期の目標としてはパレスチナの「全ての組織の間で継続的な意思疎通を行う仕組みを作る」としたほか「パレスチナにおける政治的な分裂を終わらせる」としています。その上で自由な選挙の実施なども目標に掲げ国際社会に支援を呼びかけています。

イスラエルの侵攻が始まった2023年10月以降、ガザ地区の犠牲者は6万人以上。一方で、フランスやオーストラリアなどがパレスチナを国家として承認する方針を表明するなど国際社会にも変化の兆しが見え始めています。

集会に先立ってパレスチナの若者は「長年の争いを経験している彼らにとって、日本の戦後復興は特別な意味を持ち希望でもある」と語ったといいます。

宣言では「現代史上最も深刻な人道的大惨事の一つに沈黙せず責任を果たす」よう国際社会に呼びかけています。