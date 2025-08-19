¡Ö±ÊÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤ò¼Â¸½¡×¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¥í¡¦¥¦²ñÃÌ¤ÎÄ´À°³«»Ï¡×¡ÈÄäÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ò¾Ä¤òÍ¥Àè¡É¡¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ËÍÍø¤ÊÅÚ¾íÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×ÊÆ¤Î´ØÍ¿ÌÀ¸À
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦EU½ô¹ñ¤Ê¤É¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¡¢¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÄ´À°¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»öÂÖ¤ÏÄäÀï¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï±ÊÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¹¤°¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÆ®¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤³¤È¤ÏË¾¤Þ¤Ê¤¤¡£ÏÂÊ¿¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Ãæ¤¬´¿´î¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬¡¢¤³¤¦¶¯Ä´¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Î¤Û¤«¡¢EU½ô¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤È¤â²ñ¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤Î²ñ¹ç¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó»á¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÄ´À°¤ò»Ï¤á¤¿¡£2¿Í¤Î²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸å¡¢»ä¼«¿È¤ò¸ò¤¨¤¿3¼Ô¤Ç¤Î²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥í¥·¥¢¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¡¢Ä´À°¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ä
¡Ö¥í¥·¥¢Â¦¤«¤é2¼Ô²ñÃÌ¤ÎÄó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ë3¼Ô²ñÃÌ¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¼°¤Î²ñÃÌ¤â¹Ô¤¦½àÈ÷¤¬¤¢¤ë¡×
¼ÂºÝ¡¢ÏÂÊ¿¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÀìÌç²È¤Ï¡Ä
Ä«Æü¿·Ê¹¹ñºÝÊóÆ»Éô ¸µ¥â¥¹¥¯¥ï»Ù¶ÉÄ¹¡¡¶ðÌÚÌÀµÁ»á
¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÄäÀï¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÀïÁè¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿§¡¹¤Ê¾ò·ï¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤Î¸À¤¤Ê¬¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤ï¤«¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£À©ºÛ¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¸·¤·¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢2¼Ô²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¡Öº£¸å2½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬µá¤á¤Æ¤¤¿¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÏºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤ë¤¬¡¢²æ¡¹¤â´ØÍ¿¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬µá¤á¤Æ¤¤¿¡Ö¤Þ¤ºÄäÀï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¡ÖÀïÆ®¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤âÏÂÊ¿¹ç°Õ¤ò¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÄäÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ò¾Ä¤òÍ¥Àè¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë¤ÏÍÍø¤ÊÅÚ¾í¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ê2¼Ô²ñÃÌ¤Ê¤É¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤Þ¤¿À©ºÛ¤È¤«¸À¤¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤ò²¿¤âµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö²Ô¤®¤Ë·ë²ÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
²ñÃÌ¸å¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¸å1½µ´Ö¤«¤é10Æü°ÊÆâ¤Ë²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÊ¸½ñ²½¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿18Æü¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬¹¶·â¤òÂ³¤±¡¢¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ»öÂÖ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£