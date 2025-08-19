核兵器に反対する団体の事業に夏休みを利用して参加し核兵器について学んだ米沢市の親子が、きょう米沢市長に活動の報告を行いました。

【写真を見る】「平和な世界にしたい」"親子記者" が長崎で原爆と平和を学び市長に報告 改めて考えた "平和の意味" （山形）

米沢市役所を訪れたのは、小学５年生の竹田明連さんと、母の薫さんです。

２人は、長崎市で原爆や平和について取材する「親子記者」に、全国１０７組の応募の中から選ばれました。

親子記者は、核兵器に反対する自治体の団体、日本非核宣言自治体協議会が平和の担い手を育成するために行っている事業で、取材した内容を記事にまとめます。

竹田さん親子は今月８日から１１日まで、他の地域から選ばれた８組の親子とともに長崎市で原爆や平和について取材し、きょう、米沢市の近藤市長にその内容を報告しました。

米沢市立万世小学校に通う明連さんは核兵器廃絶国際キャンペーンのパーク事務局長に聞いた話が印象に残ったといいます。

万世小学校（５年） 竹田明連さん「原子力爆弾の使用は日本だけではなくこれまで２０００回もの核実験が行われ世界中で被害を受けている場所や人がいるそうです。「核兵器の存在は私たちみんなに責任がある」として小さくても自分の声や行動を起こすことが前進の力になると（パーク事務局長が）教えてくれました」





近藤洋介 米沢市長「世界でただ１つの原爆を経験した国、我々でしか言えないことはあると思う。いい勉強をされたかなと思います」

■改めて考えた平和の意味

長崎市の平和祈念式典にも参加したという竹田さん親子は、改めて平和の意味を考えたといいます。

竹田薫さん「平和についてなかなか考えることがなかったんですけれど、平和を願っているだけではダメで一人一人が『核はいらない』と意思を持って伝えないといけない。平和は訪れないと学びました」

万世小学校（５年）竹田明連さん「戦争をなくすために世界に発信していって、戦争がなくなるような平和な世界にしたいです」

竹田さん親子が取材した内容は１０月までに新聞としてまとめられ、日本非核宣言自治体協議会のホームページで読むことができるということです。