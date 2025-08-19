ドラマも人気の韓国BL『恋愛至上主義区域』、コミカライズされ先行配信
ドラマ化もされた、韓国の人気BLウェブ小説『恋愛至上主義区域』がコミカライズ。総合電子書籍ストア｢コミックシーモア｣にて、オリジナル作品を創出する｢シーモアコミックス｣のBLレーベル｢Ficus｣で、16日より独占先行配信されている。
【写真】『恋愛至上主義区域』ドラマではこの人が主人公！
原作は韓国のBLウェブ小説で､2024年には韓国で実写ドラマ化された大人気作品。主人公のテ・ミョンハが、先輩の書いたゲーム化が予定された小説『恋愛至上主義区域』を読んでいると、気づいたら高校生の姿に。ゲームの登場人物である不幸な美青年チャ・ヨウンを300日以内に幸せにしないといけない…そんなミッションが与えられるというラブファンタジー。
｢コミックシーモア｣では、コミカライズした『恋愛至上主義区域』のマイクロ版最新5巻、タテヨミ版最新10巻までを独占先行配信中（16日時点）。また、コミカライズ版配信開始を記念し、本作をはじめとした韓国BL作品を最大24巻無料で楽しめるキャンペーンを開催中（8月16日〜9月19日）。ほか、『恋愛至上主義区域』にちなんだ豪華賞品が抽選で当たるキャンペーンも実施している（8月18日〜8月28日）。
【写真】『恋愛至上主義区域』ドラマではこの人が主人公！
原作は韓国のBLウェブ小説で､2024年には韓国で実写ドラマ化された大人気作品。主人公のテ・ミョンハが、先輩の書いたゲーム化が予定された小説『恋愛至上主義区域』を読んでいると、気づいたら高校生の姿に。ゲームの登場人物である不幸な美青年チャ・ヨウンを300日以内に幸せにしないといけない…そんなミッションが与えられるというラブファンタジー。