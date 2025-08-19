暑さと雨不足が大きく影響しました。柏崎市などで極早生品種の『葉月みのり』の収穫が始まり、品質が検査されました。猛暑と少雨の影響ですべて2等米でした。



JAの検査員らが粒の形や水分量などを確認し等級をつけました。去年は、JAえちご中越管内の1等米比率は94.7%でしたが、今年はすべて2等米。



その原因は、7月中旬から続いた『暑さと記録的な雨不足』です。

柏崎市では、出穂期に当たる7月中旬の降水量が平年の89.7mmに対し、今年はわずかに3mm。7月下旬は全く雨が降りませんでした。新潟地方気象台によりますと、北陸地方の7月の平均降水量は1946年の統計開始以降〝最も少なく〟記録的な少雨だということです。



19日の検査では、米粒が白く濁る「白未熟粒」が多く見られたということです。



■JAえちご中越 力間利昭さん

「食味値が高く味に変わりがない。それをアピールして販売していきたい。」



『葉月みのり』は8月23日に出荷され、JAの直売所から順次販売が始まる予定です。