宇多田ヒカル、「Mine or Yours」アナログレコード盤リリース決定
宇多田ヒカルが、11月26日に「Mine or Yours」のアナログレコード盤を完全生産限定盤としてリリースすることを発表した。
5月にリリースされ、綾鷹のCMソングに起用、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンスなどで大きな話題となった、宇多田ヒカルの最新曲「Mine or Yours」。『君ん家か、僕ん家か』―そんな意味をタイトルに込めた新曲「Mine or Yours」アナログレコード盤には、未発表のRemix楽曲3種に加え、オリジナルの音源も収録予定。リミキサーの情報は、追って発表されるとのこと。
前作「Electricity Remixes」の際は、Karen Nyame KG・Arca・saluteという海外で活躍するプロデューサーが手掛けクラブシーンやダンスミュージックファンからも大きな反響を得た、Remixes。今回はどんなコラボレーションなのか、続報を楽しみにお待ちいただきたい。
「Mine or Yours」アナログレコード盤は、各ECサイト・CDショップにて予約受付中だ。
◾️アナログレコード盤「Mine or Yours」
2025年11月26日（水）発売
品番：ESJL-3176 価格：\4,180（税込）
予約：https://erj.lnk.to/F3kyil
※収録内容は追って発表となります。
▼購入特典
・全国共通特典 ・・・ オリジナルノート
・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
