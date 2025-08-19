19日(火)は広く晴れて厳しい残暑になりました。最高気温は、上越市高田で34.1℃と猛暑日に迫る暑さになったほか、県内各地で30℃以上の真夏日になりました。



最新の3カ月予報の発表があり、秋の天候の見通しが出ました。



◆3カ月予報

新潟県が含まれる北陸地方は、9～11月にかけて降水量はほぼ平年並みの予想です。そして、気温は9～10月にかけて平年よりも高い見込みで、厳しい残暑が続くでしょう。



秋は、台風や秋雨の時期に当たりますので一発の大雨には注意が必要な一方で、本格的な秋の訪れが遅れそうです。ダムの水が少ない状態が続いているところもありますので、引き続き水の管理にも注意をしてください。



さて、20日(水)は急な雨や雷雨のところがありそうです。



◆20日(水)午前9時の予想天気図

本州付近は気圧の谷となって、県内にも湿った空気が集まりやすいでしょう。このため、19日(火)以上に大気の状態が不安定になり、所々で雨や雷雨となりそうです。



◆20日(水)の天気の移り変わり

朝6時は晴れるところが多いものの、下越や佐渡を中心ににわか雨があるでしょう。時間を進め、午前は下越・佐渡を中心に雨雲がかかりますが、午後は上・中越も所々で雨が降るでしょう。雷を伴って、強く降ることもありそうです。夜遅くにかけて不安定な空模様が続くため、20日(水)は晴れているところも天気の急変に注意が必要です。



そして、20日(水)は暑さにも注意が必要です。



◆予想気温

最高気温は33℃前後のところが多く、20日(水)も厳しい残暑が続くでしょう。上越市では34℃と、猛暑日に迫る暑さになりそうです。

また、

最低気温も高く、新潟市や佐渡市など19日(火)夜から20日(水)朝にかけて熱帯夜になりそうです。



寝苦しさを感じるような暑さになるので、夜間の熱中症にも注意をしてください。