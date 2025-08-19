暑い時期は肉を食べて元気を出して！「出島ばらいろのハンバーグ」長崎市役所のサービスランチ《長崎》
長崎市が毎月19日に定めている「食卓の日」。
長崎市役所のレストランでは、長崎和牛「出島ばらいろ」を使ったサービスランチが提供されました。
長崎市役所のレストランで、毎月19日の食卓の日に提供されるサービスランチ。
オープンに合わせて訪れた市民のお目当ては…。
（栗山真乙アナウンサー）
「今月のサービスランチは、夏らしさとお肉の旨みを “ギュー” 味わえるメニューです」
暑い時期に元気を出してほしいと、日本一にも輝いたことがある長崎和牛「出島ばらいろ」を使ったメニューを提供します。
出島ばらいろを100％使ったハンバーグを豚バラ肉で包み込み、バルサミコソースをかけました。
また ゴーヤーなど、県産の夏野菜を使ったフランスの伝統料理「ラタトゥイユ」も添えられています。
（栗山真乙アナウンサー）
「牛の旨みが豚バラで閉じ込められている、バルサミコソースでさっぱりと味わえる」
（馬津川 雄太 料理長）
「出島ばらいろの甘みと旨みを味わえる、普段と違うハンバーグになっている」
（市民）
「テレビを見て(サービスランチ)が19日にあると知り、来てみたくてきょう初めて来た」
（市民）
「値段が安くて、おいしい」
来月19日のサービスランチでは、“レンコ鯛” を使ったメニューを提供する予定だということです。