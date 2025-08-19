長崎市が毎月19日に定めている「食卓の日」。

長崎市役所のレストランでは、長崎和牛「出島ばらいろ」を使ったサービスランチが提供されました。

長崎市役所のレストランで、毎月19日の食卓の日に提供されるサービスランチ。

オープンに合わせて訪れた市民のお目当ては…。

（栗山真乙アナウンサー）

「今月のサービスランチは、夏らしさとお肉の旨みを “ギュー” 味わえるメニューです」

暑い時期に元気を出してほしいと、日本一にも輝いたことがある長崎和牛「出島ばらいろ」を使ったメニューを提供します。

出島ばらいろを100％使ったハンバーグを豚バラ肉で包み込み、バルサミコソースをかけました。

また ゴーヤーなど、県産の夏野菜を使ったフランスの伝統料理「ラタトゥイユ」も添えられています。

（栗山真乙アナウンサー）

「牛の旨みが豚バラで閉じ込められている、バルサミコソースでさっぱりと味わえる」

（馬津川 雄太 料理長）

「出島ばらいろの甘みと旨みを味わえる、普段と違うハンバーグになっている」

（市民）

「テレビを見て(サービスランチ)が19日にあると知り、来てみたくてきょう初めて来た」

（市民）

「値段が安くて、おいしい」

来月19日のサービスランチでは、“レンコ鯛” を使ったメニューを提供する予定だということです。