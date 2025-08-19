ゆずが12⽉13⽇および14⽇の2⽇間、⻑崎スタジアムシティHAPPINESS ARENAにて、スペシャルライブ＜YUZU JAPAN LIVE 2025 GET BACK Supported by Japanet＞を開催することが発表となった。

同公演は、12⽉上旬に開催される6年ぶりアジアツアー＜YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU＞開催後、唯⼀実施される国内公演となるもの。アジアツアーと同様、⾳楽プロデューサーのTeddyLoid をステージに加えた3⼈編成でのステージとなり、2025年ラストを飾るプレミアムな公演だ。

会場となるHAPPINESS ARENAは、2024年10⽉14⽇にグランドオープンした⼤型複合施設・⻑崎スタジアムシティ内に位置する最新鋭の多⽬的アリーナ。約6,000席を備え、コンサートやフェス、各種スポーツ⼤会など幅広いイベントに対応可能な可変型空間を実現しており、開業以来、さまざまなエンターテインメントを発信している。

＜YUZU JAPAN LIVE 2025 GET BACK Supported by Japanet＞チケットのファンクラブ“ゆずの輪”会員チケット先⾏受付は本日8月19日より。⻑崎スタジアムシティ公式アプリ先着先⾏は9⽉以降からスタートする。

以下、同スペシャルライブに関するゆずのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「今回、素晴らしいご縁をいただき2025年最後のコンサートを長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA で開催することになりました。

6年ぶりのアジアツアーに続く形で、TeddyLoidくんとの3人編成による特別なステージをお届けします。

今年、長崎でライブを行うことの意味や想いを感じながら。

平和への祈りを込めて。皆さんにお会いできることを楽しみにしています」

──ゆず

◆ ◆ ◆

■＜YUZU JAPAN LIVE 2025 GET BACK Supported by Japanet＞

12⽉13⽇(⼟) ⻑崎スタジアムシティHAPPINESS ARENA

12⽉14⽇(⽇) ⻑崎スタジアムシティHAPPINESS ARENA

open15:00 / start16:00

【ファンクラブ「ゆずの輪」会員チケット先⾏受付中】

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/japanlive_GETBACK/

■デジタルシングル「尤」

2025年8月27日(水)配信リリース

Apple Music / Spotify / Amazon Music

Pre-add/Pre-save：https://yuzuofficial.lnk.to/YUU_Pre

■デジタルシングル「GET BACK」

配信リンク：https://yuzuofficial.lnk.to/GET_BACK

■CDシングル『GET BACK』

2025年8月27日(水)発売

【完全生産限定盤】TFCC-89797 \1,025(税込)

予約リンク：https://TF.lnk.to/yuzu_GB

1 GET BACK

※テレビアニメ『ポケットモンスター』オープニングテーマ

2 尤

■＜ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ Supported by ITOCHU＞

10月23日(木) 東京・有明アリーナ

10月25日(土) 東京・有明アリーナ

10月26日(日) 東京・有明アリーナ

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/getback-tobira2025/

■＜YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU＞

12月3日(水) 香港・AXA Dreamland

12月6日(土) 上海・Shanghai Music Park

12月8日(月) 台北・Zepp New Taipei

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/asiatour_GETBACK/

