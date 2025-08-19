熊本県の木村知事は、8月10日からの大雨で被災した美里町や甲佐町などを視察し、被害状況を確認しました。

【写真を見る】裏山から大きな音…娘と孫を2階に“とっさの判断” で助かる 美里町や甲佐町の大雨被害の状況は

熊本県 木村敬知事「こりゃひどいな」

美里町では観光名所の二俣橋が被災しました。

二俣橋は約200年前に作られた県の重要文化財で、時期によっては橋のアーチと その影がハートマークに見えることで人気を集めています。

ところが…。

記者「二俣橋は2本の川が合流するところにかかっています。流れてきた木の重みでか、橋が沈んでいます。また上流側には10メートルを超えるような木が寄りかかっています」



橋のすぐ近くで飲食店を営む美里町出身の亀本さんは、過去にないような川の濁り方だったと言います。

亀本多希さん「水の色もコーヒー牛乳みたいな濁っている色だったので、山が相当崩れたんだと想像した」

木村知事は復旧に全力を尽くす考えを明らかにしました。

木村知事「肥後の石工の力を結集して再建ですね。しっかり県の文化財の担当者と一緒に再建修復に向けて頑張る」

その後、木村知事は甲佐町に向かいました。

山が崩れ…土砂が住宅に

川と山に囲まれた広瀬地区では、山が崩れ住宅に土砂が流れ込んだところもあります。

記者「土砂崩れで県道が崩れている場所です。甲佐町と美里町の境目のため、倒れている標識は、片面が甲佐町、反対側が美里町となっています」

自宅に土砂が流れ込んだ境国嗣さん(70)。日々片付けを進めていますが、まだ家の奥は土砂が残ったままです。

大雨の日、境さんの自宅には神奈川から娘と2人の孫が帰省していました。娘たちは1階で寝ていましたが、裏の山から大きな音がしたため、土砂が押し寄せる前に2階に避難させたといいます。

境国嗣さん「土砂が流れ込んで水が流れ込んで」

木村知事「とっさの判断で娘さんとお孫さんが助かったですね」

今回の大雨で県内では、8戸が全壊、14戸が半壊、床上・床下浸水の被害は4300戸を超えています。

また、甲佐町の県道を含め、県が管理する道路の17か所が通行止めとなっていて県は復旧を急ぐ考えです。

木村知事「大きな災害なので、町と一緒に、早く県の力で土砂や流木を撤去して、一日も早い暮らしの再建に努めたい」