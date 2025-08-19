市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす20日からの 天気のポイントです。

小野：

この先1週間も晴れて、残暑が厳しいでしょう。19日に発表された3か月予報では、秋の訪れ・深まりは遅くなる見込みです。



あす20日の予想天気図です。

小野：

秋雨前線が北日本にありますが、南の高気圧の張り出しが強いため、これ以上、南下しないでしょう。





気象台の週間予報です。

小野：

1週間、雨のマークがありません。念のため、あさって21日のようにくもりマークが先に来ている日は、にわか雨に ご注意ください。最高気温は33～35度と、真夏の暑さが続くでしょう。

19日は 気象台から、11月までの3か月予報が発表されました。9月、10月の気温は平年より高く、11月も高めです。雨量は、ほぼ平年並みですが、台風や秋雨の時期ですので、注意していきましょう。



高めの気温が続く理由は、偏西風と高気圧の位置が関係しています。

小野：

平年は、ごらんの位置ですが…

小野：

ことしは、両方とも北に上がり、北陸は暖かい空気にずっと覆われやすいでしょう。



市川：

季節の進み具合が遅くなりそうですね。体調に気をつけて過ごしましょう。