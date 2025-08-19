【お天気どうなる】厳しい残暑続く1週間に 9・10月は平年より気温高く 秋の訪れ、深まりは遅くなりそう
市川 栞 キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。あす20日からの 天気のポイントです。
小野：
この先1週間も晴れて、残暑が厳しいでしょう。19日に発表された3か月予報では、秋の訪れ・深まりは遅くなる見込みです。
あす20日の予想天気図です。
小野：
秋雨前線が北日本にありますが、南の高気圧の張り出しが強いため、これ以上、南下しないでしょう。
小野：
1週間、雨のマークがありません。念のため、あさって21日のようにくもりマークが先に来ている日は、にわか雨に ご注意ください。最高気温は33～35度と、真夏の暑さが続くでしょう。
19日は 気象台から、11月までの3か月予報が発表されました。9月、10月の気温は平年より高く、11月も高めです。雨量は、ほぼ平年並みですが、台風や秋雨の時期ですので、注意していきましょう。
高めの気温が続く理由は、偏西風と高気圧の位置が関係しています。
小野：
平年は、ごらんの位置ですが…
小野：
ことしは、両方とも北に上がり、北陸は暖かい空気にずっと覆われやすいでしょう。
市川：
季節の進み具合が遅くなりそうですね。体調に気をつけて過ごしましょう。