YONA YONA WEEKENDERSが、新曲「未明のブルー」を8月27日にリリースすることを発表した。あわせて、同曲のジャケット写真およびミュージックビデオのティザー映像も公開された。

◆YONA YONA WEEKENDERS 動画

「未明のブルー」は、クセになるスキャットのイントロと張り詰めたグルーヴが牽引する一曲だという。青へとほどけていく未明の空のように、滾る情動を繊細に、そして力強く歌い上げる――YYW渾身のソウルナンバーに仕上がっているとのこと。さらに、朝焼けのブルーに熱を溶かすようなジャケットも公開された。

ミュージックビデオは、配信開始と同時刻の8月27日0時にプレミア公開される。本日公開されたティザー映像が示すのは、久々の“YYWドラマシリーズ”最新作――磯野くんが演じる、窓際に追いやられた一人の刑事。勤務中に私的な人探しを進める彼が、何を追い、どこへ向かうのか。シリアスな雰囲気の中に漂う哀愁が笑えるというのがこれまでのドラマシリーズだったが、今作に関しては、楽曲の緊張感と難航する捜査のスリルが重なり合う“真剣（マジ）”なものになることは間違いないという。ネタバレ回避のためにも、リアルタイム視聴をお勧めする。

そして本日、EPの最後の未発表曲だった表題曲「予酔いの宵」のタイトルも解禁。これで『予酔いの宵』の収録曲は「予酔いの宵」「未明のブルー」「I.K.T.W」「イケてるPOP」「あたらしい旅」――の全5曲が揃った。なお、リリース前日の9月23日から開催される全国ツアー＜YONA YONA WEEKENDERS 6th EP “YOYOI NO YOI” Release Tour＞のチケットも発売中だ。

◾️配信シングル「未明のブルー」 2025年8月27日（水）リリース

https://jvcmusic.lnk.to/MimeinoBlue

音楽ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて8月27日（水）より配信スタート！

※上記URLよりApple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Music、DEEZER、TIDALでPre-add/Pre-save（事前ライブラリ追加）を行うことでリリース日当日に楽曲が自動的にライブラリに追加されます。

※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、TIDAL

◾️6th EP『予酔いの宵』

2025年9月24日（水）リリース ○完全生産限定盤（2CD）

・品番：VIZL-2465 価格：税込3,300円

・パッケージ仕様：紙ジャケット

・予約受付URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A026624/VIZL-2465.html [CD収録内容]

DISC1）6th EP『予酔いの宵』

1. 予酔いの宵

2. 未明のブルー

3. イケてるPOP

4. I.K.T.W

5. あたらしい旅



DISC2）特典DISC

1. あたらしい旅 -弾き語り-

2. I.K.T.W -弾き語り-

3. イケてるPOP -弾き語り-

4. 未明のブルー -弾き語り-

5. 予酔いの宵 -弾き語り-

6. hitokoto -語り-

7. 残暑 by 磯野くん

8. カレーでOK by 磯野くん

9. wait for the sun (acoustic) by 磯野くん

10. 予酔いの宵 -instrumental-

11. 未明のブルー -instrumental-

12. イケてるPOP -instrumental-

13. I.K.T.W -instrumental-

14. あたらしい旅 -instrumental-

15. “メシ食って寝るだけ→リルバズ” live from WWWX 5days day1

16. “誰もいないsea→君とdrive→寿司と酒” live from YONANOHI 2025

○先着予約特典

VICTOR ONLINE STOREにて 『予酔いの宵』 (VIZL-2465) を、ご予約の方先着100名様限定で、「YONA YONA WEEKENDERS EP『予酔いの宵』メンバー直筆サイン入りフォトカード」をプレゼント！数量限定となりますので、お早めにご予約ください。

・対象店舗：VICTOR ONLINE STORE（https://victor-store.jp/item/103354）

◾️＜YONA YONA WEEKENDERS 6th EP “YOYOI NO YOI” Release Tour＞ 2025年9月23日（火・祝）大阪 | 心斎橋BIGCAT OPEN 17:00 / START 18:00

2025年9月26日（金）東京 | 東京キネマ倶楽部 OPEN 17:00 / START 18:00

2025年9月28日（日）宮城 | 仙台darwin OPEN 18:00 / START 19:00

2025年10月4日（土）広島 | 広島CLUB QUATTRO OPEN 17:00 / START 18:00

2025年10月5日（日）愛知 | THE BOTTOM LIVE OPEN 17:00 / START 18:00

2025年10月18日（土）福岡 | BEAT STATION OPEN 17:00 / START 18:00

2025年10月24日（金）北海道 | PENNY LANE 24 OPEN 18:00 / START 19:00

2025年11月7日（金）沖縄 | OUTPUT OPEN 18:30 / START 19:00 ツアーオフィシャル先行

https://eplus.jp/yonayonaweekenders/

受付期間：6月20日（金）20:00 ~ 6月29日（日）23:59