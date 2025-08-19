【ずん邪カフェ featured by 邪神ちゃんフェス3】 開催期間：9月5日～9月15日 会場：錦糸町マルイ7F イベントスペース

9月5日より開催予定のコラボカフェ「ずん邪カフェ featured by 邪神ちゃんフェス3」のメニューが公開された。会場は東京都の錦糸町マルイ7F イベントスペース。

「邪神ちゃんドロップキック」とずんだもんという緑色のカラーを取り入れたキャラクター2人のコラボカフェが開催される。実施に先駆けてフードメニューが公開。作中に登場するキャラクターにちなんだユニークなメニューが多数用意されている。

この中に「めしを喰うでごわす！」という事前予約制のメニューが存在。SNSのXなどで話題となったイラストを彷彿とさせるメニューで、価格も25,000円という金額が設定されている。8名までシェアが可能な商品となっており、店内飲食では東北ご飯のお供セットも付属するとのこと。また、「ずん邪カフェ」と焼印されたされた木桶と巨大しゃもじは持ち帰りが可能になっている。