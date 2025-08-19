H△G、アニメ『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』主題歌収録のニューシングル発売決定
H△Gが、TVアニメ『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』の主題歌を収録したニューシングルを11月12日に発売することが決定した。
このシングルには、オープニングテーマ「青春のシルエット」とエンディングテーマ「線香花火」の2曲が収録される。シングルのジャケットはアニメ制作陣による描き下ろしスペシャルイラストで、各販売店舗ではオリジナル特典も用意されており、現在オンラインストアにて予約を受け付け中だ。
また、イラストレーターの森田ぽも氏によるH△Gの新しいアーティスト写真(イラスト)も公開されました。さらに、11月29日に開催されるアニメイト主催のイベント＜animate Theater LIVE 2025 〜autumn〜＞への出演も決定。チケットの先行抽選申し込みは8月24日まで。
◼︎先行配信情報
「青春のシルエット」
配信日：10月予定
タイアップ名：TV アニメ『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』オープニングテーマ
「線香花火」
配信日：11月予定
＊TV アニメ『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』エンディングテーマ
◼︎シングル発売情報
「青春のシルエット / 線香花火」
発売日：2025年11月12日(水)
価格：各1,200円＋税
品番：LACM-24775
特典：書き下ろしアニメジャケット
予約：https://lnk.to/LACM-24775
INDEX青春のシルエット
（TV アニメ『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』オープニングテーマ 歌：H△G ）線香花火
（TV アニメ『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』エンディングテーマ 歌：H△G, 石川月菜（CV.田中美海））
・店舗別特典
A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART：ミニブロマイド
アニメイト：L判ブロマイド
Amazon：メガジャケ
ゲーマーズ：L判ブロマイド
ソフマップ・アニメガ：アクリルコースター(76mm)
＜AOM presents「animate Theater LIVE 2025 〜autumn〜」＞
開催日時：2025年11月29日(土) 16時開場／17時開演
場所：アニメイトシアター（アニメイト池袋本店B2F）
出演アーティスト：ASCA、H△G、シユイ、DayRe:
・価格
5,500円（税込） ※ALLスタンディング
・販売スケジュール
先行抽選／2025年8月16日(土)19:00〜8月24日(日)
当選発表／2025年8月26日(火) 予定
入金期間／2025年8月31日(日) 締切
一般販売／2025年9月6日(土)10:00〜
チケットの購入はこちら：https://www.animate.co.jp/ex/animate_theaterlive/
