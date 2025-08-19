¿·¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ï¡Ö¥Ï¥«¥¿¥Í¥¯¥¹¥ÈÊ¡²¬SUNS¡×¥¢¥á¥Õ¥ÈX¥ê¡¼¥°¤Î¡ÖPREIADESÊ¡²¬SUNS¡×¤¬20Æü¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹
¡¡¼Ò²ñ¿Í¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎX¥ê¡¼¥°1Éô¡ÊX1¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡ÖPLEIADES¡Ê¥×¥ì¥¢¥Ç¥¹¡ËÊ¡²¬SUNS¡Ê¥µ¥ó¥º¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÊ¡²¬SUNS¤Ï19Æü¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¤Ç°û¿©Å¹»ö¶È¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ï¥«¥¿¥Í¥¯¥¹¥È¡ÊËÜ¼Ò¡¦Ê¡²¬»Ô¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢20Æü¤«¤é¥Á¡¼¥àÌ¾¤ò¡Ö¥Ï¥«¥¿¥Í¥¯¥¹¥ÈÊ¡²¬SUNS¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2017Ç¯¤ËÁÏÉô¤µ¤ì¡¢22Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éX1¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¡£24Ç¯¤«¤é¡ÖPLEIADESÊ¡²¬SUNS¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¥«¥¿¥Í¥¯¥¹¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢Áª¼ê¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬SUNS¤Ïº£²ó¤Î²þÌ¾¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤È¤·¤Æ¡Ö¿·¤¿¤Ë¡Ø¥Ï¥«¥¿¥Í¥¯¥¹¥È¡Ù¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´»Ù±ç¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ø´ë¶È¡¦¥Á¡¼¥à¡¦ÃÏ°è¡¦¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¼¨¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£