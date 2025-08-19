■『―30th Anniversary―SHIORI TAMAI SOLO CONCERT「Maison de Poupée」』ライブBlu-ray

お届け日：2025年8月22日（金）予定

予約：https://mailivis.jp/shop/r/r6-momoclo/

特設サイト：https://mcz-release.com/live/maison-de-poupee/

[Blu-ray]

品番：NXD-1110/1111 収録枚数：2枚

価格：\12,100（税込）

音声：リニアPCM 2ch

▲ジャケット写真

▲インナージャケット写真

◆収録内容

M1. Maison de Poupée

M2. 日常

M3. 宝石

M4. Eyes on me

M5. 手紙

M6. ベルベットの森

M7. まわるきもち

M8. HAPPY-END

M9. 君に100個言いたいことがあんだ

M10. 追憶のファンファーレ

M11. Sepia

M12. Brand New Day

M13. momo

M14. Spicy Girl

M15. スローモーション

M16. マリンブルー

M17. Another World

M18. We Stand Alone

M19. 暁

＜ENCORE＞

M20. 涙目のアリス

M21. 泣くな向日葵

＜W ENCORE＞

M22. オレンジノート

◆映像特典

・「Maison de Poupée」メイキング(仮)

・玉井詩織 Billboard Live Tour 2024 in YOKOHAMA

◆『―30th Anniversary―SHIORI TAMAI SOLO CONCERT「Maison de Poupée」LIVE Blu-ray』購入者抽選企画

└『―30th Anniversary―SHIORI TAMAI SOLO CONCERT「Maison de Poupée」』にて実際に飾られていた会場ののぼりや、ライブ内にて使用されていた小道具、オリジナルステッカーが合計131名に当たる抽選プレゼントを実施いたします。詳細は下記をご確認ください。

『―30th Anniversary―SHIORI TAMAI SOLO CONCERT「Maison de Poupée」』ライブBlu-ray購入者抽選プレゼント

▼プレゼント賞品

・玉井賞：サイン入り会場掲示ライブ開催記念のぼり

└23名

・詩織賞：ライブ使用小道具

└8名

※詩織賞は以下よりご希望の小道具を選択可能

詩織-た：本2冊セットA

詩織-ま：本2冊セットB

詩織-い：本2冊セットC

詩織-し：目覚まし時計

詩織-お：デジタルカメラ

詩織-り：フィルムカメラ（飾り）

詩織-3：改札パンチ

詩織-0：トランクケース

・30th賞：オリジナルステッカー

└100名

▼応募方法

―30th Anniversary―SHIORI TAMAI SOLO CONCERT「Maison de Poupée」LIVE Blu-rayのAE会員先行予約をしていただいた方に、ご登録していただいているメールアドレス宛へ、シリアルナンバーを記載したメールをはるえ商店よりお送りさせていただきます。

※先行予約期間にてご予約されているお客様もシリアルナンバー付与対象となります。

シリアルナンバーを使用し、メール記載のURLから、抽選特設応募ページにアクセスし、画面の指示にしたがってご応募ください。

シリアルナンバー1つにつき、1回のご応募が可能です。

（※ご購入いただいた枚数分のご応募が可能です）。

景品は選択することが可能ですが、ご希望の景品が当たるとは限りません。

当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※ANGEL EYES会員先行予約期間内にご予約された方全員が抽選応募対象者となります。

※キングレコード公式オンラインショップ[ELR store（KING e-shop）]での発売が実施となった際は、対象期間内にご予約された方が対象者となります。

▼シリアルナンバー発行メール送付

2025年8月1日（金）18:00頃

▼シリアルナンバー使用抽選応募期間

2025年8月1日（金）18:00〜2025年8月31日（日）23:59

▼注意事項

※1つのシリアルナンバーにつき、1回のみご応募が可能です。いかなる理由においても、シリアルナンバーの再発行はいたしません。ご注意ください。

※お1人様何口でもご応募可能ですが、ご当選はお1人様1点のみとなります。

※抽選方法及び、当選・落選に関してのお問い合わせにはお答えしかねます。

※ご応募の際は特設応募サイトの注意事項をよく読み、ご応募ください。

※本シリアルナンバーの売買は、固くお断りいたします。

※応募にあたって記入漏れ等の不備があった場合無効となります。

※インターネット機能のないスマートフォンなどではご利用になれません。

※応募に関する接続料と通信料はお客様自身のご負担となります。

・キングレコード公式オンラインショップ[ELR Store（KING e-SHOP）]一般予約期間：2025年7月28日(月)20:00〜 予定

※ANGEL EYES会員先行予約期間に予定数に達した場合はキングレコード公式オンラインショップ[ELR Store（KING e-SHOP）]での発売はございません。

※予定数に達し次第、受付終了となります。

▼玉井詩織【LIVE】「Maison de Poupée」（―30th Anniversary―SHIORI TAMAI SOLO CONCERT「Maison de Poupée」）

映像：https://youtu.be/KJKj-C1TNoQ

▼玉井詩織 Billboard Live Tour 2024 in YOKOHAMA TEASER（from「Maison de Poupée」 LIVE Blu-ray）

映像：https://youtu.be/7j7woXqTmU8