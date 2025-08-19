µ×ÊÝÅÄÍø¿¡¢ºÇ¿·¥¢¡¼¼Ì¡Ü¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¸ø³«
¢£¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE BADDEST ¸¡õTimeless Hits¡Ù
9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¡¡SECL-3230¡Á3232
¡¦CD2ËçÁÈ¡ÜBD¡¡¡ï6,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÆÃÅµ±ÇÁü
Special Movie¡¡
º´Æ£¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Tour¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È + ÁÇ´é¤ÎKUBOTA 2024¡Á¡Æ25¡¡
2025.1.22@ Festival hall (OSAKA)
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B¡¡ SECL-3233¡Á3235
¡¦CD2ËçÁÈ¡ÜDVD ¡ï6,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÆÃÅµ±ÇÁü
Special Movie¡¡
º´Æ£¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Tour¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È + ÁÇ´é¤ÎKUBOTA 2024¡Á¡Æ25¡¡
2025.1.22@ Festival hall (OSAKA)
¡ûÄÌ¾ïÈ×¡¡SECL-3236¡Á3237
¡¦CD2ËçÁÈ¡¡¡ï4,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
1.the Beat of Life
(¡ÖCITIZEN¡×¥Ö¥é¥ó¥É»þ·× 100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É²£ÃÇ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ØLAYERS of TIME¡ÙCM¥½¥ó¥° 2024Ç¯)
2.Boogie Ride ¡ÁRide On Mix¡Á
(¥¹¥º¥ ¡Ö¥¨¥¹¥¯¡¼¥É¡× CM¥½¥ó¥°¡¡2020Ç¯¡Ë
3.So Beautiful ¡Ámore beautiful mix¡Á
(¥³¡¼¥»¡¼¡ÖESPRIQUE ÀÖ¤Îµ¨Àá¡×ÊÓCM¥½¥ó¥°¡¡2018Ç¯¡Ë
4.Smile¡¦Eyes¡¦Cry
5.Bring me up!
(¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡Öup!¡×CM¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡¡2012Ç¯¡Ë
6.½ô¹Ô¤ÏÌµ¾ï
(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖWBS(¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È)¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡¡2025Ç¯¡Ë
7.Make U Funky
(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡¡2018Ç¯)
8.¤½¤Î¿Í
(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¡× 11·î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡¡2019Ç¯¡Ë
9.¶õ¤Î»í ¡ÁPiano after those days¡Á
10.Upside Down
(¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡Öup!¡×TVCM¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡¡2014Ç¯¡Ë
11.Free Style
(¡Ö¥·¥å¥¦¥§¥Ã¥×¥¹¡×CM¥½¥ó¥°¡¡2014Ç¯¡Ë
12.Soul 2 Soul feat. AI
13.LIFE
(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÉÂ±¡¤Î¼£¤·¤«¤¿¡×¼çÂê²Î¡¡2020Ç¯¡Ë
14.You Go Lady
(¥³¡¼¥»¡¼¡ÖESPRIQUE ¤¯¤Á¤Ó¤ë¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¡×ÊÓCM¥½¥ó¥°¡¡2018Ç¯¡Ë
15.Loving Power
(¥è¥³¥Ï¥Þ¥¿¥¤¥ä¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥¹¡×CM¥½¥ó¥°¡¡¡¡2015Ç¯¡Ë
16.Brand New Eyes
(¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ö¥ì¥ó¥É¡×CM¥½¥ó¥°¡¡2025Ç¯¡Ë
¢¡Disc2 ¡ÖTimeless Hits¡×
1.LA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG
2.SUNshine, MOONlight
3.LOVE RAIN ¡ÁÎø¤Î±«¡Á
4. the Sound of Carnival ¡Á2025 edition¡Á
5.Î®À±¤Î¥µ¥É¥ë
6.Missing
7.±«²»¡Áin your face vocal¡Á¡¡
8.Dance If You Want It¡¡¡¡
9.À¼¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤
10.TIME¥·¥ã¥ï¡¼¤Ë¼Í¤¿¤ì¤Æ¡¦¡¦¡¦¡¡¡¡
11.Indigo Waltz¡Ç93(DEDICATE TO MICHAEL C.HOFFMAN)
12.±Ê±ó¤ÎÍã¡¡
13.CRY ON YOUR SMILE
14.You were mine
15.Cymbals
¡ã½é²ó±ÇÁüÆÃÅµ¡ä
Special Movie¡¡
º´Æ£¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Tour¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È + ÁÇ´é¤ÎKUBOTA 2024¡Á¡Æ25¡¡
2025.1.22@ Festival hall (OSAKA)
¢£¡ãToshinobu Kubota 40th Anniversary Tour 2025-26¡ÈBig up!¡É¡ä
2025Ç¯
9/13¡ÊÅÚ¡Ë ¿ÀÆàÀî¡§¸üÌÚ»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:00 18:00
9/20¡ÊÅÚ¡Ë ÀÐÀî¡§¶âÂô²Î·àºÂ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:00 18:00
9/21¡ÊÆü¡Ë Ê¡°æ¡§¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥é¥¶ ¥¨¥ë¥Ô¥¹Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:00 18:00
9/23¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë ÀéÍÕ¡§¾¾¸Í¡¦¿¹¤Î¥Û¡¼¥ë21 Âç¥Û¡¼¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:00 18:00
9/28¡ÊÆü¡Ë ºë¶Ì¡§ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:00 18:00
10/2¡ÊÌÚ¡Ë Ê¡Åç¡§¤¤¤ï¤·Ý½ÑÊ¸²½¸òÎ®´Û¥¢¥ê¥ª¥¹ ¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥óÂç¥Û¡¼¥ë 17:30 18:30
10/4¡ÊÅÚ¡Ë ´ä¼ê¡§À¹²¬»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¡¡Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:00 18:00
10/5¡ÊÆü¡Ë ½©ÅÄ¡§¤¢¤¤¿·Ý½Ñ·à¾ì¥ß¥ë¥Ï¥¹ Âç¥Û¡¼¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:00 18:00
10/10¡Ê¶â¡Ë »³¸ý¡§¼þÆî»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:30 18:30
10/12¡ÊÆü¡Ë ¹Åç¡§¤Õ¤¯¤ä¤Þ·Ý½ÑÊ¸²½¥Û¡¼¥ë ¥ê¡¼¥Ç¥ó¥í¡¼¥º Âç¥Û¡¼¥ë 17:00 18:00
10/19¡ÊÆü¡Ë ÀÅ²¬¡§ÉÙ»Î»ÔÊ¸²½²ñ´Û¥í¥¼¥·¥¢¥¿¡¼Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:00 18:00
10/21¡Ê²Ð¡Ë »°½Å¸©¡§»°½Å¸©Ê¸²½²ñ´ÛÂç¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:30 18:30
10/23¡ÊÌÚ¡Ë Åìµþ¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:30 18:30
10/31¡Ê¶â¡Ë Ê¡²¬¡§Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:30 18:30
11/1¡ÊÅÚ¡Ë Ê¡²¬¡§Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:00 18:00
11/3¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë ¼¯»ùÅç¡§Àî¾¦¥Û¡¼¥ë Âè1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 16:00 17:00
11/9¡ÊÆü¡Ë µþÅÔ¡§¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:00 18:00
11/10¡Ê·î¡Ë Ê¼¸Ë¡§¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û ¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:30 18:30
11/15¡ÊÅÚ¡Ë ´ôÉì¡§ÅÚ´ô»ÔÊ¸²½¥×¥é¥¶ ¥µ¥ó¥Û¡¼¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:00 18:00
11/16¡ÊÆü¡Ë ÀÅ²¬¡§¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:00 18:00
11/21¡Ê¶â¡Ë Åìµþ¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:30 18:30
11/26¡Ê¿å¡Ë ËÌ³¤Æ»¡§ÂÓ¹»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:30 18:30
11/28¡Ê¶â¡Ë ËÌ³¤Æ»¡§»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:30 18:30
11/29¡ÊÅÚ¡Ë ËÌ³¤Æ»¡§»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:30 18:30
12/4¡ÊÌÚ¡Ë ÀÄ¿¹¡§¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ëÀÄ¿¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:30 18:30
12/6¡ÊÅÚ¡Ë µÜ¾ë¡§ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 16:00 17:00
12/7¡ÊÆü¡Ë µÜ¾ë¡§ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 16:00 17:00
12/19¡Ê¶â¡Ë ·§ËÜ¡§·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:30 18:30
12/21¡ÊÆü¡Ë ÂçÊ¬¡§iichiko¥°¥é¥ó¥·¥¢¥¿ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16:00 17:00
12/25¡ÊÌÚ¡Ë ²¬»³¡§²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì ¥Ï¥ì¥Î¥ïÂç·à¾ì ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:30 18:30
12/26¡Ê¶â¡Ë ¹Åç¡§¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:30 18:30
¡ã2026Ç¯¡ä
1/10¡ÊÅÚ¡Ë ¹áÀî¡§¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:00 18:00
1/11¡ÊÆü¡Ë °¦É²¡§¾¾»³»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:00 18:00
1/17¡ÊÅÚ¡Ë ¿·³ã¡§¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 16:00 17:00
1/18¡ÊÆü¡Ë ¿·³ã¡§¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 16:00 17:00
2026Ç¯½Õ¡¡ÀÅ²¬¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦Åìµþ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÍ½Äê
