東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」で提供される「スペシャルセット」を紹介していきます。

東京ディズニーシー／S.S.コロンビア・ダイニングルーム“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニュー

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーシー「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」

“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット

価格：メインディッシュにより異なります

ローストビーフ 6,200円

サーモンのオーブン焼き 6,200円

ローストビーフとグリルチキン 7,200円

黒毛和牛サーロインのグリル 9,200円

※ランチメニュー（店舗オープンから15:30まで販売）

合鴨のリエット、焼き茄子とポワローのプレッセ または ソーセージとチキンのベジタブルスープメインディッシュをお選びください。<メインディッシュ>ローストビーフ、レンコンソースサーモンのオーブン焼きとケイジャンシュリンプ、赤ワインのバターソースローストビーフとグリルチキン、レンコンソースとマッシュルームクリームソース黒毛和牛サーロインのグリル、レンコンソースパンパンプキンプリンとマスカルポーネホイップ、ラ・フランスのソルベ

季節の食材を取り入れたランチセットは、収穫祭をイメージ。

前菜は、中央に盛り付けた合鴨を柿のソースで彩っています。

メインディッシュは、秋の味覚を楽しめる肉料理、または魚料理からチョイス可能。

デザートは、魔女が作ったディップをイメージした、遊び心のある一品です。

“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルディナーコース

価格：メインディッシュにより異なります

ローストビーフ 8,200円

黒毛和牛サーロインのグリル 10,800円

黒毛和牛サーロインのグリルとローストビーフ 12,800円

※ディナーメニュー（16:00以降販売）

合鴨のリエット、焼き茄子とポワローのプレッセ または ソーセージとチキンのベジタブルスープスズキの蒸し焼きとオマール海老のオーブン焼き、赤ワインのバターソースメインディッシュをお選びください。<メインディッシュ>ローストビーフ、レンコンソース黒毛和牛サーロインのグリル、レンコンソース黒毛和牛サーロインのグリルとローストビーフ、レンコンソースパンパンプキンプリンとマスカルポーネホイップ、ラ・フランスのソルベコーヒーまたは紅茶

収穫祭をイメージし、季節の食材をふんだんに使ったディナーコース。

前菜は、中央に盛り付けた合鴨を柿のソースで彩り豊かに。

魚料理は、スズキの蒸し焼きとオマール海老のオーブン焼きに、キノコを使ったバターソースを合わせ、秋の実りを感じる仕立てに。

メインディッシュは、数種類の肉料理から好みで選ぶことができます。

デザートは、魔女が作ったディップをイメージした、遊び心のある一品です。

収穫祭をイメージした秋のご馳走メニュー！

東京ディズニーシー／S.S.コロンビア・ダイニングルーム“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニューの紹介でした。

