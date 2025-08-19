“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルディナーコース

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」で提供される「スペシャルセット」を紹介していきます。

 

東京ディズニーシー／S.S.コロンビア・ダイニングルーム“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニュー

 

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーシー「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」

今回は、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」で販売されるスペシャルメニューを紹介していきます。

 

“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット

 

 

価格：メインディッシュにより異なります
ローストビーフ　6,200円
サーモンのオーブン焼き　6,200円
ローストビーフとグリルチキン　7,200円
黒毛和牛サーロインのグリル　9,200円

※ランチメニュー（店舗オープンから15:30まで販売）

合鴨のリエット、焼き茄子とポワローのプレッセ　または　ソーセージとチキンのベジタブルスープメインディッシュをお選びください。
<メインディッシュ>
ローストビーフ、レンコンソース
サーモンのオーブン焼きとケイジャンシュリンプ、赤ワインのバターソース
ローストビーフとグリルチキン、レンコンソースとマッシュルームクリームソース
黒毛和牛サーロインのグリル、レンコンソースパンパンプキンプリンとマスカルポーネホイップ、ラ・フランスのソルベ

季節の食材を取り入れたランチセットは、収穫祭をイメージ。

前菜は、中央に盛り付けた合鴨を柿のソースで彩っています。

メインディッシュは、秋の味覚を楽しめる肉料理、または魚料理からチョイス可能。

デザートは、魔女が作ったディップをイメージした、遊び心のある一品です。

 

“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルディナーコース

 

 

価格：メインディッシュにより異なります
ローストビーフ　8,200円
黒毛和牛サーロインのグリル　10,800円
黒毛和牛サーロインのグリルとローストビーフ　12,800円

※ディナーメニュー（16:00以降販売）

合鴨のリエット、焼き茄子とポワローのプレッセ　または　ソーセージとチキンのベジタブルスープスズキの蒸し焼きとオマール海老のオーブン焼き、赤ワインのバターソースメインディッシュをお選びください。
<メインディッシュ>
ローストビーフ、レンコンソース
黒毛和牛サーロインのグリル、レンコンソース
黒毛和牛サーロインのグリルとローストビーフ、レンコンソースパンパンプキンプリンとマスカルポーネホイップ、ラ・フランスのソルベコーヒーまたは紅茶

収穫祭をイメージし、季節の食材をふんだんに使ったディナーコース。

前菜は、中央に盛り付けた合鴨を柿のソースで彩り豊かに。

魚料理は、スズキの蒸し焼きとオマール海老のオーブン焼きに、キノコを使ったバターソースを合わせ、秋の実りを感じる仕立てに。

メインディッシュは、数種類の肉料理から好みで選ぶことができます。

デザートは、魔女が作ったディップをイメージした、遊び心のある一品です。

 

 

収穫祭をイメージした秋のご馳走メニュー！

東京ディズニーシー／S.S.コロンビア・ダイニングルーム“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニューの紹介でした。

