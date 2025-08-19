収穫祭をイメージ！東京ディズニーシー／S.S.コロンビア・ダイニングルーム“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニュー
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」で提供される「スペシャルセット」を紹介していきます。
発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日
販売店舗：東京ディズニーシー「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」
今回は、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」で販売されるスペシャルメニューを紹介していきます。
“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット
価格：メインディッシュにより異なります
ローストビーフ 6,200円
サーモンのオーブン焼き 6,200円
ローストビーフとグリルチキン 7,200円
黒毛和牛サーロインのグリル 9,200円
※ランチメニュー（店舗オープンから15:30まで販売）合鴨のリエット、焼き茄子とポワローのプレッセ または ソーセージとチキンのベジタブルスープメインディッシュをお選びください。
<メインディッシュ>
ローストビーフ、レンコンソース
サーモンのオーブン焼きとケイジャンシュリンプ、赤ワインのバターソース
ローストビーフとグリルチキン、レンコンソースとマッシュルームクリームソース
黒毛和牛サーロインのグリル、レンコンソースパンパンプキンプリンとマスカルポーネホイップ、ラ・フランスのソルベ
季節の食材を取り入れたランチセットは、収穫祭をイメージ。
前菜は、中央に盛り付けた合鴨を柿のソースで彩っています。
メインディッシュは、秋の味覚を楽しめる肉料理、または魚料理からチョイス可能。
デザートは、魔女が作ったディップをイメージした、遊び心のある一品です。
“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルディナーコース
価格：メインディッシュにより異なります
ローストビーフ 8,200円
黒毛和牛サーロインのグリル 10,800円
黒毛和牛サーロインのグリルとローストビーフ 12,800円
※ディナーメニュー（16:00以降販売）合鴨のリエット、焼き茄子とポワローのプレッセ または ソーセージとチキンのベジタブルスープスズキの蒸し焼きとオマール海老のオーブン焼き、赤ワインのバターソースメインディッシュをお選びください。
<メインディッシュ>
ローストビーフ、レンコンソース
黒毛和牛サーロインのグリル、レンコンソース
黒毛和牛サーロインのグリルとローストビーフ、レンコンソースパンパンプキンプリンとマスカルポーネホイップ、ラ・フランスのソルベコーヒーまたは紅茶
収穫祭をイメージし、季節の食材をふんだんに使ったディナーコース。
前菜は、中央に盛り付けた合鴨を柿のソースで彩り豊かに。
魚料理は、スズキの蒸し焼きとオマール海老のオーブン焼きに、キノコを使ったバターソースを合わせ、秋の実りを感じる仕立てに。
メインディッシュは、数種類の肉料理から好みで選ぶことができます。
デザートは、魔女が作ったディップをイメージした、遊び心のある一品です。
収穫祭をイメージした秋のご馳走メニュー！
東京ディズニーシー／S.S.コロンビア・ダイニングルーム“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニューの紹介でした。
