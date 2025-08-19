石川梨華、手作り竜田揚げ＆スタミナ炒め公開「家庭的で素敵」「愛情たっぷり」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が19日、自身のInstagramを更新。手作りの竜田揚げと豚のスタミナ炒めを公開し、料理の腕前を披露した。
【写真】石川梨華、手作り竜田揚げ公開
石川は「鯖の竜田揚げ」「我が家の味見隊長の長男から美味しい頂きました！」とコメントし、きれいに並べられた手作りの鯖の竜田揚げを公開した。また「お肉スキスキ家族」「もちろんお肉も食べます」として豚のスタミナ炒めも披露し、家族への愛情たっぷりの手料理を紹介している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手ですね」「家庭的で素敵」「愛情たっぷり」「お疲れ様です」「家族が羨ましい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】石川梨華、手作り竜田揚げ公開
◆石川梨華、手料理の腕前を披露
石川は「鯖の竜田揚げ」「我が家の味見隊長の長男から美味しい頂きました！」とコメントし、きれいに並べられた手作りの鯖の竜田揚げを公開した。また「お肉スキスキ家族」「もちろんお肉も食べます」として豚のスタミナ炒めも披露し、家族への愛情たっぷりの手料理を紹介している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手ですね」「家庭的で素敵」「愛情たっぷり」「お疲れ様です」「家族が羨ましい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】