美人インフルエンサー、オーバサイズTシャツから美脚スラリ「スタイル抜群」「おしゃれ」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】クリエイターのおさきが18日、自身のInstagramを更新。美しい脚を強調したコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人インフルエンサー、ビッグTからセクシー脚出し
おさきは「とあるところに来てます」とコメントし、韓国の国旗絵文字と共に空港での写真を公開。グレーのーバーサイズのTシャツから美しい脚のラインを強調したスタイリングを披露した。
この投稿に、ファンからは「美脚」「スタイル抜群」「羨ましい」「可愛い」「おしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
