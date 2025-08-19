福岡と佐賀の20日の天気のポイントは「大気不安定」です。日差しはありますが、湿った空気の影響で、にわか雨やら雷雨のところもありそうです。



19日も、うだるような暑さでした。高気圧に覆われて強い日差しが照りつけました。午後は局地的に天気が急変雨や雷雨となっています。日中の最高気温は35℃前後で、内陸を中心に猛暑日となりました。久留米市などでは7日連続の猛暑日となりました。





変わって、こちらをご覧ください。福岡県うきは市の山あいにある観光名所「調音の滝」です。27メートルの高さから岩肌を伝って水が流れ落ちる様子が涼やかですね。夏休みの期間中は「そうめん流し」や川の水を引き込んだ天然の「流水プール」も開設されます。訪れた人たちは夏ならではの体験を楽しんでいました。これからの天気です。19日夜は晴れますが、夜のはじめまで雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。20日も高気圧は覆われて晴れますが、午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。日中の最高気温は35℃前後で厳しい残暑が続く見込みです。続いて週間予報です。木曜日以降は雲が広がりやすい日もありますが、高気圧に覆われて、晴れ間が広がる日が多いでしょう。日中の最高気温は34℃前後の予想で、内陸では週末を中心に猛暑日の日が続く見込みです。熱中症に警戒が必要です。九州北部の3か月予報が発表されました。9月、10月も太平洋高気圧やチベット高気圧の例年より勢力が強いため、厳しい暑さが長引く予想です。11月になると、気温はようやく平年並みになる予想です。秋の訪れが遅く、ことしも秋が感じられないまま冬になりそうです。9月と10月は台風シーズンで、平年で8個の台風が発生します。台風の動きにも注意が必要です。