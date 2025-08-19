くるりが、2025年10月11日、12日に開催する主催の音楽イベント＜京都音楽博覧会2025 in 梅小路公園＞の最終出演アーティストを発表した。

発表になったのは2組で、両日出演の岸田繫弦楽四重奏、2日目の10月12日に青葉市子が出演する。本日の発表を受け、初日の10月11日は、くるり / ASIAN KUNG-FU GENERATION / [Alexandros] / Omoinotake / 岸田繁弦楽四重奏 / 佐野元春 & THE COYOTE BAND / 10-FEETの7組。そして、2日目の10月12日は、くるり / 青葉市子 / ASKA / 岸田繁弦楽四重奏 / SHISHAMO / マカロニえんぴつ/ RIP SLYMEの7組の出演することが決定した。

本日より、イープラスにて3次プレオーダー先行受付が開始。期間は、8月25日23時59分までなので、ぜひチェックして欲しい。また、オフィシャルグッズのTシャツとトートバッグの先行販売受付も、くるりA!SMARTストアにて開始された。受付は8月31日23時59分までとなる。

同時に宿泊プラン付チケットの受付も開始。既に完売している「京都音楽博覧会2日通し券」が付いた宿泊プランをはじめ、音博限定のオリジナル御朱印帳やイベントオリジナルグッズがセットになった、特典満載のプラン付きチケットになる。詳細は宿泊プラン付チケット受付ページより確認していただきたい。

＜京都音博＞では2018年からクラウドファンディングに挑戦しているが、8年目を迎える2025年もクラウドファンディングを実施している。「資源が“くるり”プロジェクト」と題し、音博の会場となる梅小路公園に「コンポスト」を設置し、フードエリアで出る食材の使い残しや食べ残しを堆肥へと生まれ変わらせる取り組みを行うなど、音楽を楽しむだけでなく、自然環境や社会との関わりについて考えながら、持続可能な未来を目指しているという。

◾️＜京都音楽博覧会2025 in梅小路公園＞ 出演：くるり（両日出演）

【10月11日（土）】くるり / ASIAN KUNG-FU GENERATION / [Alexandros] / Omoinotake / 岸田繁弦楽四重奏 / 佐野元春 & THE COYOTE BAND / 10-FEET 【10月12日（日）】くるり / 青葉市子 / ASKA / 岸田繁弦楽四重奏 / SHISHAMO / マカロニえんぴつ / RIP SLYME 公演日：2025年10月11日（土）12日（日）開場10:00 / 開演11:30

会場：京都梅小路公園 芝生広場（〒600-8835 京都府京都市下京区観喜寺町56−3）

問い合わせ：キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888（平日 12:00〜17:00）

オフィシャルサイト：https://kyotoonpaku.net/2025/ ○チケット情報 ▼イープラス

・3次プレオーダー受付：8月19日（火）18:00〜8月25日（月）23:59

前売り￥12,000（音博シート付）/ 当日￥13,000（音博シート付）

学生チケット：前売り￥9,000（音博シート付）/ 当日￥10,000（音博シート付）

2日間通しチケット￥20,000（音博シート付）/ 2日間通し学生チケット￥16,000（音博シート付）

受付URL：https://eplus.jp/kyotoonpaku/ ▼オフィシャルグッズ先行販売受付

受付期間：8月19日（火）18:00-8月31日（日）23:59

くるりA!SMARTストア：https://www.asmart.jp/shop/quruli ▼宿泊プラン付チケットページ

受付URL：https://widgets.bokun.io/online-sales/37257da4-cd5a-4cbb-8575-92232d011032/product-list/94657?page=1

※中学生以上有料

※学生チケットは、中学生・高校生・専門学校生・大学生が対象となります。

ご来場の際、学生証をご持参くださいませ。

※雨天決行・荒天中止

※出演者の変更・キャンセルに伴う払戻は致しません。

※営利目的の転売禁止

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※野外フェスの為、京都音博ホームページにて必ず主旨と注意事項をご理解いただき、ご来場ください。