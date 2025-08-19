【中間速報】「JCミスコン2025」西日本ブロックA、暫定上位4人を発表＜日本一かわいい女子中学生＞
【モデルプレス＝2025/08/19】“日本一かわいい女子中学生”を決めるコンテスト「JCミスコン2025」。西日本ブロックAの『投票サイト powered by モデルプレス』における17日時点での中間結果を速報する。
投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目で猛烈なバトルを展開中。以下、4項目の中間結果。
「X投票数」1位：ねねさん
「ページ閲覧数」1位：ういさん
「リポスト数」1位：笑莉咲さん
「総合ポイント数」1位：こっちーさん
投票は「東日本ブロックA／B」「西日本ブロックA／B」の4ブロックで24日まで行われ、4次審査へ進むセミファイナリストはモデルプレスの記事にて発表予定。
なお“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」も同時開催中。
「JCミスコン」は、“みんなで選ぶ、日本一かわいいJC”をコンセプトに掲げている全国規模の女子中学生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子中学生であれば誰でも参加が可能だ。
これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024年はゆな（内田結菜）がグランプリを獲得し、「TGCteen」などに出場した。そのほか、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
今後「JCミスコン2025」は「中一ミスコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月15日〜8月24日：SNS審査（3次審査）
9月4日〜9月29日：SNS審査（4次審査）
10月11日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://jc-contest.jp/
エントリーはこちら：https://lin.ee/CMSSkx2
