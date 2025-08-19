夫婦YouTuberゆたせな・セイナ、アウラニディズニーでの水着姿披露「リロっぽい」「憧れ」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】夫婦YouTuberとして活動するゆたせなのセイナが8月18日、自身のInstagramを更新。アウラニ・ディズニー・ハワイ・リゾートでの水着姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人YouTuber、水着姿で海外ディズニー満喫
セイナは「アウラニのプールで1日遊んだ日」とコメントし、ハワイのアウラニディズニーリゾートのプールで撮影した写真を公開。「リロっぽい水着とムームーにしたよ」と赤と白の花柄ビキニを着用し、「泳げないからずっとぷかぷか浮いてるだけだったけどたのしかった」とプールでの時間を満喫した様子を報告した。
この投稿に、ファンからは「水着姿が可愛すぎる」「憧れる」「スタイル抜群」「リロっぽい」「羨ましい」といったコメントが寄せられている。
ゆたせなは、同棲カップルの日常を切り取った動画が人気の“カップルYouTuber”として話題を呼び、YouTubeチャンネル「ゆたせな Yuta and Seina」は登録者数44万人を突破（2025年7月25日現在）。2024年6月17日に7年の交際を経て入籍した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆セイナ、水着姿披露
