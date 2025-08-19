出身と聞いてすごいと思う「岡山県の私立進学校」ランキング！ 2位「就実高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
同じ学校の出身と聞いただけで、その人の努力や実力、そして実績が自然と想像できる──そんな名門校があります。卒業生の活躍は地元にとどまらず全国へ広がり、その校名は誇りと信頼の象徴として語り継がれています。
All About ニュース編集部は7月22〜8月5日、10〜60代の男女151人を対象に「中国地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、出身と聞いてすごいと思う「岡山県の私立進学校」ランキングを紹介します！
※本調査は全国151人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「偏差値が高く、能力のある人が多いというイメージだから」（40代女性／愛媛県）、「教育環境が整っており、出身者の信頼度が高い学校だと思うためです」（20代女性／神奈川県）、「難関大学の合格率が特に高い進学校だからです」（20代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「教育の質が高く、地域内外で認められている学校であるため、名前を聞くと信頼感がある」（20代女性／神奈川県）、「岡山白陵高等学校は岡山県でも屈指の進学校で、東大や京大、医学部など難関大学への合格者を毎年多く輩出しています」（50代男性／東京都）、「超進学校で、灘とか開成レベルに近い扱いされてることもある。県外から通う人もいるくらいで、『白陵出身』って聞くだけで、頭良すぎてヤバいってなる」（30代女性／秋田県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
