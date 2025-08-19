小松彩夏、生後半年の息子と2ショット「可愛い」「ほっこり」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】女優の小松彩夏が18日、アメーバオフィシャルブログを更新。初めての子連れ温泉旅行に行ってきたことを報告した。
【写真】小松彩夏、息子との2ショット
この日、「温泉へ」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「先日、赤ちゃんを連れて初めての温泉旅行へ」と生後6ヶ月の息子と初めて温泉旅行に行ってきたことを報告した。
「赤ちゃんが産まれる前は頻繁に行っていた温泉旅行ですが、かなり久しぶりでこの日を楽しみにしていました」という小松。「赤ちゃんは場所が変わってもマイペースに寝てくれていつも本当に助かります」「赤ちゃんの笑顔が沢山みられて楽しい旅行でした」と幸せいっぱいに温泉旅行を振り返りながら、浴衣姿で撮影した自撮りショットや息子を抱っこしながら優しく微笑む2ショット、布団の上でうつ伏せになりながらどこかを見つめている息子の姿などを公開した。
SNS上では、ファンから「かわいい」「幸せですね」「こちらもほっこり幸せになりました」「幸せな顔」「家族旅行素敵」「優しい笑顔も大好き」「あんよの具合がまたいい」「浴衣姿こまっちゃん＆愛息くん 可愛い」「超癒し」などの声が寄せられている。
小松は、2023年7月に交際していた一般男性と結婚。結婚を機に拠点を仙台に移し、2025年1月28日に第1子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】小松彩夏、息子との2ショット
◆小松彩夏、生後半年の息子との2ショット
この日、「温泉へ」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「先日、赤ちゃんを連れて初めての温泉旅行へ」と生後6ヶ月の息子と初めて温泉旅行に行ってきたことを報告した。
「赤ちゃんが産まれる前は頻繁に行っていた温泉旅行ですが、かなり久しぶりでこの日を楽しみにしていました」という小松。「赤ちゃんは場所が変わってもマイペースに寝てくれていつも本当に助かります」「赤ちゃんの笑顔が沢山みられて楽しい旅行でした」と幸せいっぱいに温泉旅行を振り返りながら、浴衣姿で撮影した自撮りショットや息子を抱っこしながら優しく微笑む2ショット、布団の上でうつ伏せになりながらどこかを見つめている息子の姿などを公開した。
小松は、2023年7月に交際していた一般男性と結婚。結婚を機に拠点を仙台に移し、2025年1月28日に第1子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】