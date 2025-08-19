相田翔子、手作り丼に絶賛の声 前の晩に少し残ったおかずを活用「つゆ少なめが好きです」
俳優・歌手の相田翔子が、19日までに自身のブログを更新。手作り料理を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】相田翔子、手作り丼に絶賛の声 過去の料理投稿の数々も「美味しそう」（16枚）
高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。
今回は「前の晩に少し残ったおかずを 丼物にしちゃう私の密かな楽しみ ひとりランチで味わいました 麻婆豆腐丼」と、手作り丼を披露。続けて「これは私のランチの定番ね 丼物は 汁だくより つゆ少なめが好きです ごはんに少し染みるくらい 皆さんはどっち派かな？」とコメント。ファンからは「素敵です」「いいですね〜」などの声が寄せられた。
引用：「相田翔子」ブログ
