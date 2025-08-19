相田翔子

　俳優・歌手の相田翔子が、19日までに自身のブログを更新。手作り料理を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。

　高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。

　今回は「前の晩に少し残ったおかずを　丼物にしちゃう私の密かな楽しみ　ひとりランチで味わいました　麻婆豆腐丼」と、手作り丼を披露。続けて「これは私のランチの定番ね　丼物は　汁だくより　つゆ少なめが好きです　ごはんに少し染みるくらい　皆さんはどっち派かな？」とコメント。ファンからは「素敵です」「いいですね〜」などの声が寄せられた。

引用：「相田翔子」ブログ